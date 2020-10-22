黃勇文｜美大選前待變、台股區間震盪

文/資深分析師黃勇文

近期美國四大指數皆呈現走弱跡象，原因在於投資人遲遲等不到美國國會新財政刺激方案，相關參議院否決五千億美元的紓困案，間接影響美股的走勢，而美國總統11月初的總統大選，更是全球經濟不穩定的因素，加上法人機構對未來持續觀望，讓台股依舊維持在箱型區間震盪。

台股加權指數再次彈回季線之上，季線維持多頭格局。雖然權值股如台積電(2330)、大立光(3008)走強，但不是屬於強勢格局，走勢如一天強一天弱，讓整體盤面有如狹幅的震盪百點，屬於多空雙方都是很克制的走法。由於疫情進入冬季後持續擴大，讓各國政府疲於奔命，隨著生技醫療股出現輪動，加上防疫受惠概念股、風電族群，與近期蘋果新機上市後5G的熱度，內資的資金持續投入，讓台股面對30多年以來強的一波走勢。由於受到疫情的關係，全球投資放緩，讓之前失落台灣30年的投資動能，在今年台股持續發光發熱。但金融市場最重要的是熱錢，當退潮時，就知道誰在裸泳，也就是台股近期的寫照。

回到台股成交量創下近期的最低量，顯示市場觀望氣氛相對濃厚，追價意願不足下，要突破上檔的壓力的確有相對的難度。主要還是外資近期沒有大幅加碼台股、也沒減碼台股，算是現貨中性偏多，台股守穩月線支撐，融券餘額也創近期新高，短線上無大幅度修正的危機，而指數處於區間整理盤，在量能萎縮下。個股表現為主。

綜合以上所述，台股持續盤整，等待美國選舉明朗化，而美國紓困法案卡關下，導致全球股市波動不大，連帶影響台股成交量無法放大，短期未來成交量能放大時，多空即將在變盤。未來可留意雙11購節與聖誕節的銷售旺季，是否會帶動營收成長性，大盤就有機會再次創高。

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