白易弘｜Q4新轉機題材在車用相關股

文/華冠投顧分析師白易弘

週三(21日)逢月期權結算狹量震盪，指數小漲14.88點收12,877.25點，成交金額1,700億元；外資小幅賣超6.01億元，為連二賣；投信賣超2.35億元；自營商賣超40.59億元，三大法人合計賣超 48.94億元。外資買超面板雙虎群創 (3481)2.9 萬張、友達(2409)近 2 萬張，也加碼蘋概半導體相關的台積電(2330)、日月光投控(3711)都超過 8,100張。

貨幣寬鬆與經濟復甦狀況，將影響台股中期走勢，月線12,696點成多空重要關卡，選股才是重點，第四季主流就是晶圓代工三雄與綠能族群，其餘類股輔攻點綴，新轉機題材則是車用相關題材。

技術面部分，加權指數攻上季線後，一直處於量能不足的狀況，以目前量能不足以仰攻站上萬三，未來一週仍是在一個箱型整理區間內(13,000~12,400)進行整理的機率較高。

選股方向，太陽能政策受惠股元晶(6443)高檔震盪拉回守住短期均線仍可承接，屬於沿均線上攻的格局。車用概念股的同致(3552)，低價轉機沾到太陽能題材的立碁(8111)短線轉強可留意。

今(22)日觀盤重點：

PCB個股能否續強。 高價IC設計股能否續強。 新蘋概股興能高(6558)為強勢股。

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