陶文看台股｜高出低進 策略不變

《陶文看台股》：周三（10/21）【易卦、天象】趨勢操作策略

《陶文看台股》：周四（10/22）【易卦、天象】趨勢操作策略

【火山火賁】高出低進，策略不變。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，這是「貴人不臨」的「破碎日」，諸事不宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

巳時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

午時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

天星圖日辰吉凶：

從天星角度看來，卻未必如此。

從水星和天王星釋放合相磁場看來，這是個十分吉利的日辰。

唯一要提防的就是水逆，對於事務的執行而言，要提防的反而是聰明反被聰明誤。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星合相冥王星（包括了木星和土星），對於投資求財而言，這是個有利可圖的天星訊息。

只不過，海王星的衝剋依舊存在，因此打帶跑的策略今日依舊管用。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤以跳空開高的模式開出，雖然指數大部分時間都在高檔震盪，不過尾盤出現了急拉性的回檔，終場指數雖然以小漲14點作，不過K線依舊以陰線的方式呈現，這是連續第二根日線黑棒。

【火山旅卦】的卦象訊息再度符合盤勢發展「………從卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然主事多方，而卦象中的多方氣勢也十分理想，同時也受到了鼓舞，不過得提醒的是，由於調節賣出的訊息依舊鮮明，因此高出低進的策略今日依舊需要派上用場………」。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【山火賁卦】是這一天（10/22四）台股投資求財卦象。

這一卦說的是亮麗，只不過由於是夜晚來臨之前的餘暉，因此對於事務的執行而言，有必要執行「今日事，今日畢」的策略。

對於投資求財而言，也是如此。

占得此卦的盤勢應該是亮麗的，只不過逢高調節持股的策略卻依舊要繼續執行。

就卦象中的多空架構角度觀察，發覺這是個空方氣盛的盤勢，雖然上漲的元素站在主導位置，不過氣勢並不如預期，因此這一天最容易出現的態勢將會市長無力。

雖然卦象中的支撐力道繼續存在，不過在不表態的情況下，量能不容易出現大幅度變化。逢高調節不追逐，成為了今日卦象的主要趨吉避凶，而回檔依舊宜站在營造短線財利的買方。

吉利方位：正南方、東南方、正東方。

吉利顏色：紅色、紫色、橄欖黃。

吉利數字：9、4、5、3。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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