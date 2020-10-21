吳官隆｜每逢結算必殺機 觀察PCB和IC設計兩族群

文/華冠投顧分析師吳官隆

時序是10月下旬，上週三的週結算時的加權指數收在12,919點，本週三加權指數收盤是12,877點，上週三到本週三的一週指數區間跌42點。近期國外美國股市，是反彈無力的走勢，美股道瓊從28,679點跌回28,308點附近，費城半導體從2,430點跌回2,385點附近，蘋果的iPhone 12新機發表後，銷售預估數字上修，但是指數沒有造成正面影響，顯示市場對於真正的利多，還是放在兩黨紓困案的進度。

川普與拜登，雙方世紀大戰，川普染疫後恢復很快，但是民調的表現往下走，漸漸被認為看來會當選的是拜登，外資的看法也有對策了，市場看來已經接受川普落選，對股市的振興方案的延續性應該很快就會有個清楚明白。

台灣的9月到10月，領頭族群都是太陽能與風電的上攻，因為拜登的綠電政策而大漲，也是台灣政府重要的政策，資金一直被集中在雙族群裡頭。資金一直被壓制鎖住在特定族群其實不健康，蘋果新機發表後的延續性才是最大的重點，電子股要上去，台股才有真正的行情。

至於電子股要看誰呢？日前鴻海宣示與裕隆的合作，要成為汽車界的ANDROID，鴻家軍的相關族群必須延續強勢。台灣電路板展的廠商從10月21日開始有重量級的展覽，最大重點PCB，景碩、金像電、南電、燿華、欣興、華通、臻鼎-KY等，週三卻是震盪收低，相關個股的表現必須設法在周四就來表態帶領族群能夠轉好。

高價人氣以及漲價的IC設計有重要性，聯發科、聯詠、凌陽、驊訊等，特別提醒PCB和IC設計的相關族群，本週有機會帶領大盤的電子族群再續航，如果週四沒有意外的話，電子與綠電都會一起搶資金搶人氣，雙箭頭的表現，勢必會精采萬分。

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