范振鴻｜淺談全職交易要面臨的問題

文/華冠投顧分析師范振鴻

今年股票市場大漲，倍數上漲的股票更不在少數，不少股民都有在這一段時間大撈一筆，一個月的獲利可能就是辛苦工作好幾個月的薪資水準，不免會讓人思考「股票操作這麼好賺，乾脆辭職回家專心操盤賺比較多」的想法，因此今天就來探討「全職交易」的條件跟可能面臨的問題。

身為一個過來人，要先提醒的是「本金」的問題，想成為全職操作者，管你是股票還是期貨，管你是養自己就好，還是要養老婆孩子養父母。都建議先思考幾個問題：

1.一年要賺多少，你自己覺得可以過活(不會餓死)？

2.你有把握一定能從市場賺得的最低年報酬率是多少？

3.(1)/(2)=你所需要的本金。

根據上述問題來做個簡單的計算，假設一個人生活，一年賺個50萬就可以過得不錯，而年報酬率很有把握在12%以上(平均1%/月)，這樣計算下來，所需要的本金是50萬/12%=416.67萬。

簡單的說，至少要有400萬以上的資本，才能養活自己，當然這個數字，你可以自行帶入，如果有把握年報酬20%，那只需要準備250萬的本金，但這都是養活自己的「最低限度」，如果在這一關就過不了，建議還是乖乖上班賺取穩定的現金流，再經由投資理財擴大自己的年收入。

當你開始正式全職交易可能會面臨幾個問題：

並不是每年的行情都像今年一樣一堆飆股，當行情不好的時候，可能就會像近兩個月一樣不好操作。 因為現金流入完全來自於操作績效，因此當遇到賺太少的月份，或是賠錢的月份，在現金流不夠寬鬆的狀態下，不只是做白工的失落感，心理壓力也會非常大。 在心理建設不夠好的狀態下，如果遇到連續虧損，可能會慌了手腳導致操作亂了套，本來會賺錢的單也會做到變賠錢，或是因為急於保住獲利而過早出場，不願賠錢的心理也會放大，凹單的情形變得更可能發生。 儘管績效看的是長期，一年20%的獲利，可能上半年先賠10%下半年賺30%，或是上半年先大賺50%，下半年卻賠30%，雖然結果都是賺20%，但是心理狀況是截然不同，這也是需要克服的問題。

以上這些問題，只是部份，想要全職交易也要思考，當你離開職場後，萬一自營失敗，要再重回職場，也是一個很大的問題，另全職交易是孤獨的，賺錢還好，賠錢時或不順時很多負面情緒都是要自己吞下，對心理的壓力也是非常大，因此提醒投資人如果有打算進行全職交易，務必三思。

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