鍾騏遠｜美大選前台股偏觀望

文/華冠投顧分析師鍾騏遠

受到周一美股修正的影響，台股今天出現震盪的格局，權值股台積電走弱，大盤的多方攻擊輪動到中小型類股。防疫類股再次出量上漲，反應歐洲疫情擴大；隨著生技類股出現輪動，防疫相關受惠題材又再次被討論，包括遠距、資料庫中心、筆電等相關個股，都出現買盤升溫的現象。目前台股仍處於多空交戰，多方能不能突破橫向整理格局，本周將是最關鍵的一周，若不能突破前高，則將會進入中期整理。

類股方面，生技類股出現輪動格局，易威(1799)漲停、南帝(2108)再創新高、恆大(1325)則是再現收盤小高。另外，5G相關的智易(3596)轉強、天線股譁裕(3419)漲停、鴻海旗下正達(3149)漲停，反應的是電動車的題材；原則上，中小型類股出現零星表現，大多數都是以疫情受惠股為主，像是筆電、電動車等。而疫情擴大，企業運作的模式改變，遠距以及分散供應鏈將成為常態。

追蹤個股

易威：先前公司取得三張美國FDA的藥證，公司也開始規劃批量生產。由於銷售團隊以及通路尚未補強，影響第三季的營收表現。近一周股價開始轉強，後續觀察營收是否漸入佳境。

正達：鴻海旗下玻璃廠，主要的技術為3D玻璃，可應用在電動車之中控台。由於鴻海與裕隆結盟，轉入電動車市場，而正達受惠集團效應，後續可望在營收上看見聯盟的成效。

迅得(6438)：隨著台積電調升資本支出，後續自動化設備需求正向，而迅得的成長動能主要來自於半導體的倉儲搬料系統，營收具有想像空間。股價自7月初強勢站上年線，進入3個多月的整理，今長紅向上表態。

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