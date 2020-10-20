林建發｜脫鉤美股連動低 明天有拉高結算機會

撰文/啟發投顧分析師林建發

美股昨天不管是道瓊指數還是那斯達克指數都是大跌，特別是那斯達克指數已經連跌5天，逼近歷史新高後的連續拉回，又給了短多一個很好的反撲理由；短線跌深就是最大的利多，特別是大選前的美股多空似乎都不急著表態，指數就繼續維持高檔橫盤區間來回震盪，空頭想要反撲就需要更強烈的表態，因為市場是講實力的，要往哪邊走不是靠口水，多空的方向是要錢砸出來的，但只要美股可以撐住不大跌，台股會自己走自己的路。

原本就比美股強的台指連跌4天後昨天大漲，今天並沒有因為美股大跌而大跌，開平盤附近後就在平盤上下來回震盪，收盤小跌37點收一根小黑K棒，昨天大漲、今天只有小跌，短多比較強是事實，既然今天可以很抗跌，似乎也提前預告明天的台指期拉高結算的機會很大，因為目前指數就是在相對高的位置，已經連續7個月的期約，多頭就是一路軋空頭，只是新的11月期約多頭還能不能這麼強？因為新的期約新的開始，多空都將從頭來過。

大盤見到歷史新高點13,031點後留下1根爆量長黑K，之後再一根恐慌暴跌的爆量長黑，連續出現2根超過3,400億元歷史天量的超大量長黑，再加上1根跳空大跌的長黑K摜破橫盤已久的區間，市場看空的人真的變更多了而且多很多，因為紮紮實實的大頭部區就在上面，連漲8天之後連跌4天，昨天大漲、今天拉回小跌量急縮，目前大盤還是在頭部橫盤區間的上緣而且逼近歷史新高，最重要的多頭指標台積電也是蠢蠢欲動蓄勢待發，要再創歷史新高並不是遙不可及，連帶的台股要再創歷史新高也是指日可待，但畢竟市場的走勢很單純，就是拿錢砸出來的，不是口水看空市場的人很多指數就會跌，美股大選前的走勢與台股的連動性會降低，短期台股多頭的企圖心很強。

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