陶文看台股｜順勢而為 見好便收策略不便

《陶文看台股》：周二（10/20）【易卦、天象】趨勢操作策略

【澤雷隨卦】順勢而為，見好便收策略不便。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，這是「天德吉星」與「月德吉星」併臨的「驛馬日」，這一天諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

巳時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

午時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

天星圖日辰吉凶：

火星釋放合相磁場的今天，的確是諸事皆宜。只不過，由於火星處於逆行狀態，而海王星也釋放出刑剋磁場，因此對於重要事務的執行還是需要謹慎以對。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金海對沖依舊，而木星也繼續扮演舒緩角色，這是一種吉凶交參的現象，對於投資求財而言，還是需要給予適當地趨吉避凶，那就是反彈站在賣方策略不變。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤跳空開高持續走高，終場收漲157點，收在12908點，唯一可惜的是量能並未同步，萎縮到1644億元。此種現象有如【山天大畜卦】畜養的能量雖然得了期待，不過市場追價意願卻保守回報。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【澤雷隨卦】是這一天（10/20二）台股投資求財卦象。

這一卦說的並不是隨緣、隨和與隨便，而具有目標與目的的跟隨，對於事務的執行而言，只要避開人云亦云就有機會隨心所欲。

對於投資求財而言，也是如此。

從卦象中的多空架構角度觀察，發覺多方以盛氣的姿態主事，因此這依舊是個短線有利可圖的卦象。

卦象中同時也出現了拉抬的能量，或許這就是是場所說的「認錯行情」吧！

就卦象而言，指數有機會在今天再往上揚，不過市場的追價意願還是不高，因此昨日見好便收的趨吉避凶，今日依舊適用之。

吉利方位：正東方、正北方。

吉利顏色：青色、藍色。

吉利數字：3、4、1、5。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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