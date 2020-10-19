賴昇楷｜大盤關前震盪 車用電子股崛起

文/華冠投顧分析師賴昇楷

上周一(10/12)大盤高點來到12,997點再次叩關「萬三」，可惜隨後受到美國紓困方案陷入停滯導致美股走軟、歐洲新冠疫情再度告急導致歐股大跌等國際利空拖累，大盤周K棒開高走低累計下跌136點，呈現「關前震盪」格局。

由於上周五(10/16)大盤下跌封閉掉10/8向上缺口12,774點～12,818點之短線支撐，加上歐洲疫情、美國大選等不確定性升高，大盤「關前震盪」時間可能拉長，但是基於幾點理由，目前台股多頭仍具反擊條件：1.前波漲勢從9/28～10/12短短8個交易日大漲847點，為近月以來攻勢最凌厲的一段，急行軍攻到萬三心理關卡又遇國際股市扯後腿，短線稍事回檔尚屬合理；2.大盤周KD指標經過修正後開始黃金交叉，中期技術面轉趨有利多頭；3.上周二(10/13)～四(10/15)期間，櫃買指數連續三天逆著大盤上漲，雖然上周五(10/16)下跌但周線仍收十字線，抗跌表現暗示內資態度在雙十連假過後較為積極。

本周假使國際股市再有利空，大盤月線即為多頭重要防線，一來月線即將快速扣低，二來與季線重疊形成雙重支撐，一旦失守恐將引動停損賣壓，故可視為短線多空分界。

前周看好太陽能族群具備政策加持利基，包括元晶、茂迪、國碩、碩禾、安集、達能等會輪動表現，上周的確成為盤面最強勢族群，也因紛紛急漲且波動加劇，使得元晶、安集、達能等被列為處置股票採分盤交易，預計整個族群應會輪流休息整理，讓波動降溫及消化獲利了解賣壓。

前周另看好5G、AI及HPC等高效能晶片帶動ABF載板需求高成長，欣興、南電、景碩等皆具備中長線成長動能；上周景碩跟隨欣興腳步完成短底型態，後續南電也可望出現轉強走勢。

台積電法說會釋出車用半導體已從第四季起恢復成長動能的訊息，車用電子景氣可望逐漸復甦，看好為升、同致、聯嘉、台半、朋程、胡連等後續成長動能。

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