陶文看台股｜10/19至10/23一週股市黃曆

《陶文看台股》：（10/19至10/23一週）【易卦、天象】趨勢操作策略

【天地否卦】以盤代跌，多觀察少動作。

上周台股周線下跌了136點，跌幅1.06％，終結了周線連兩紅狀態。市場認為此種走勢和美國新一輪財政紓困案卡關有關，而美國大選在即變數將隨時發生，再加上外資連日大撤退，以及指標股法說會不被市場認同，種種都是造成台股表現不佳的理由。只不過此種空方盤踞的現象已然呈現在【地天泰】的卦象訊息中，雖然【地天泰】是個吉利的卦象，不過卦象中的多空架構中空方占了上風，因此這一周極容易成為空方盤踞的盤勢……

時序進入10月交易周的第三周，節氣在「丙戌」，對於【坤為地】年卦而言，則是空方氣盛的時段。雖然卦象中的多方後繼力道依舊受到鼓勵，因此才會見到中實戶與散戶遽增的現象，不過由於卦象中的指數上升元素受到了節氣的牽絆，盤勢的上漲力道受到抑制，看空盤勢而選擇逆向操作恐怕需要三思。

【巽為風】是台股10月投資求財卦象。這是風雨飄搖的卦象，盤勢的漲跌都在消息面的影響中飄盪，雖然卦象中的多空架構依舊有利多方，而空方雖然動作頻頻也依舊提供了善意，然而多方後繼力道不如預期的現象，以及消息面的變化，依舊讓10月的投資求財力有未逮。

【天地否】是本周台股投資求財卦象。這是個不吉利的卦象，代表的是事與願違的逆否，不過吉利的卦象未必吉利，而這個不吉利的卦象也未必一定不吉利。從卦象中的多空架構角度觀察，發覺多方主事的現象十分鮮明，可惜的是氣勢不佳，又受到牽絆，而氣燄高漲的空方雖然動作頻頻，卻只造成市場壓力，並沒有危害到多方，因此預計這一周依舊會是以盤代跌的一週，投資求財還是以靜觀其變為佳。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

◎轉貼文章，請註明出處和作者。感謝！

陶文未來學研究發展中心（https://futurology.com.tw/topic/理財運勢 ）

用最精準實用的易經論股營造財富，用最簡單快速的風水布局扭轉乾坤！

陶文老師最新著作：2020鼠年開運賺大錢

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!