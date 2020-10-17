朱晏民｜台幣狂升 出口競爭力顛倒勇

凱基投顧董事長朱晏民

美

國聯準會（Fed）於2020年3月23日宣告推出無限量化寬鬆（QE）以來，帶動美元指數（兌換一籃子貨幣）迄今最大貶值幅度達10.5％，外溢效果帶動許多新興市場貨幣也跟進被動性升值，同期間，新台幣兌美元匯率升值的最大幅度達5.9％，韓元的最大升幅則為9.7％，人民幣則為5.6％。市場因此開始擔憂匯損對企業財報的衝擊，以及台灣出口產品的競爭力。

其實新台幣升值對股市的影響是一體兩面，且資金的正面效應往往反映在前，匯損對財報的一次性利空則反映在後（或財報公布期間）；同時兩相抵銷下，資金面的利多往往可以完全蓋過財報匯損的一次性且短期的利空。台股與韓股等新興市場股市大多數時間均由國際資金所主導，當美元指數走貶成為趨勢時，往往容易吸引國際資金進駐，以同時賺取匯差與價差，進而帶動新興市場股市與匯市同步出現升勢。另2020年支撐新台幣升值的原因，尚有台商或海外資金回流，以及壽險公司匯出海外投資的金額速度明顯放緩所致。

由於新台幣兌美元匯率在第三季升值2.3％，且人民幣兌美元匯率於同期間亦升值3.9％，在目前財報公布期間，市場已開始擔憂匯損的利空。儘管時空環境不同，企業每次應對新台幣升值所採取的避險程度也有別，但依產業別來分，新台幣升值時，科技股當中匯損最嚴重者當屬下游的電子組裝廠、其次則是封測與電子零組件廠；非科技股當中，匯損較嚴重者則是汽車零組件、工具機、壽險等。

依過去經驗，在新台幣強升下，內需股通常容易因題材性而吸引資金進駐，科技股則因匯損陰霾，股價表現容易不如內需股。但2020年的表現卻大不同，自3月23日新台幣進入升值軌道以來，科技股股價的最大漲幅達62％，金融與傳產股的最大漲幅僅26％與36％，主因基本面的優劣才是支撐股價表現的關鍵。2020年新冠疫情帶動數位經濟提早來臨下，支撐半導體、雲端／資料中心、NB／平板等科技股訂單強勁，且在疫情揮之不去下，金融與觀光等內需股的復甦力道則相對疲弱許多，因此，我們認為科技股仍是未來漲勢的重心，內需股則應以類股輪漲的題材視之。

新台幣升值會題材性吸引資金青睞部分內需股，但實質受惠的次產業應首推食品加工類股與進口類股，主因升值將可降低採購成本，有利毛利率的提升。另外，營建／資產類股2020年特別受惠台商或海外資金回流所帶來外溢效果，尤其是以商辦為主或坐擁龐大工業用地者，在終端需求強勁下已帶動整體商辦或工業用地成為賣方市場，支撐價格水漲船高。

就台灣出口產品的競爭力而言，台廠的出口競爭對手主要是韓國與大陸，由於3月底以來迄今新台幣兌美元的升幅不及韓元，相較人民幣的升幅則在伯仲之間，應不存在出口競爭力減弱的情況，何況台廠2020年相對中國競爭對手尚可迎來美國去中化的轉單商機。

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