黃勇文｜一個台股兩樣情

文/資深分析師黃勇文

台股近期受到受到上有壓力13 000點，下有支撐月季線的強烈支撐下，整體橫盤震盪。雖然美股四大指數面臨前波高點下，逼近歷史新高，表示多頭有強列的企圖心。金融市場而言，漲多也是最大利空，台股近期只要能守穩12,500點以上時，對於個股而言，都有強勢族群出現。如節能概念股、水資源概念股，加上蘋果新機效應下，都是近期可以注意的選股方向。

受到蘋果5G iPhone 正式亮相後，市場上有利多出盡的味道，畢竟期待新機上市的投資人，對蘋果供應鏈應有對未來的期待性。法人預期，蘋果新機定價低於前一代，可望帶動市場的換機需求，但是受到疫情尚未大幅度開放下，是否買氣會有遞延效應，是可以值得深思。國家力推綠能產業，使得綠能依舊是資金追棒焦點，太陽能產業加上風力發電都是台股近期火紅的個股。而最近台灣無颱風，加上長期無下雨的狀態，使的水庫存量大減，讓水資源概念股如國統(8936)、千附(8383)都是拉回可以注意的類股。

台股持續在萬三關卡狹幅震盪，股王大立光(3008)持續弱勢，加上權王台積電(2330)創下近期新高，都是多空分水嶺。強恆強，讓中小型股輪動上揚，維繫盤面熱度是外資、主力慣用的手法。儘管大盤仍站穩短均期均線上，但量能持續萎縮在2,000億元以下，未來台股想要續強，成交量必須溫和的放大，才有利於未來萬三的衝關。反之，多頭最怕長黑巨量，遇長黑須提防獲利了結賣壓。

綜合以上所述，歐美持續在經濟上有提出刺激方案，台灣受到資金潮影響，整體新台幣升值影響下，熱錢不斷湧入房地產，金融市場對台股都有間接的影響，最主要帶動整體的經濟情況，讓台股能夠翻轉。但是風險是全球疫情在冬天可能持續升溫下，是否會出現全球經濟再次動盪，是未來可以關注的方向。

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