白易弘｜風和日麗股資金外溢

文/華冠投顧分析師白易弘

台積電(2330)本週順利填息創造新神蹟，帶動大盤強攻萬三，雖未能順利攻克，但為台股帶來新動能；週三(14日)萬三關前震盪，指數收跌27.82點收在12,919.31點。外資單日賣超66.28億元，中止連七買；投信賣超4.89億元；自營商賣超2.41億元，三大法人合計買超73.59億元。

自9月初持續推薦太陽能股及風電族群，本週持續強攻，且開始發生資金外溢效果，除了元晶(6443)、達能(3686)、國碩(2406)、聯合再生(3576)、風電族群的上緯投控(3708)、世紀鋼(9958)持續創新高外。延伸的機電類股如：華城(1519)、中興電(1513)、大亞(1609)等也呈多頭攻勢；第四季主流就是晶圓代工三雄與綠能族群，其餘類股輔攻點綴。

技術面部分，加權指數攻上季線後，需一根帶量紅棒攻克13,031點前波高點，才能展開一波新的漲勢，以目前量能不足以站上萬三，未來一週仍是在一個箱型整理區間內(12,400~13,000點)進行整理的機率較高。

選股方向，太陽能政策受惠股元晶高檔震盪拉回守住短期均線仍可承接，屬於沿均線上攻的格局。上緯投控與世紀鋼持續高檔偏多震，股價後勢可期可短沖亦可短波；散熱族群的奇鋐(3017)，低價轉機沾到太陽能題材的立碁(8111)短線轉強可留意。

今(15)日觀盤重點：

台積電(2330)法說會後相關供應鏈受惠程度。 股王大立光(3008)何時止跌築底。 風吹日曬股為盤面主流關注是否有過熱跡象。

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