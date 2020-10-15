范振鴻｜淺談自己之最強五檔標的

文/華冠投顧分析師范振鴻

多頭時百花齊放，好像每一家公司股價都會漲，散戶最常發生的問題就是，這家買，那家買，不知不覺買了十幾檔股票，甚至還不小心自己組了一個大雜燴ETF，到最後不知道怎麼處理的狀況比比皆是，本文跟大家分享一下「最強五檔組合」的概念。

最強五檔組合，簡單的說，就像是玩梭哈，但是你手上的五張牌，可以自己選擇，想必大家都會拿黑桃同花順，而在股市裡就是在上千家公司裡，選出你的最強五檔，而主要就是投資人的資金有限，能照顧的股票也有限，且股票持有過多會造成資金過度分散而使的報酬率成長效率不彰，資金過度集中單一個股的風險又會過大，因此一般投資人大約五~七檔股票，算是能夠同時兼顧適度分散持股，又不會造成報酬率效率差的狀況。

常常看這家公司不錯，那家也不錯，隨便整理口袋名單，有時候就幾十檔股票，根本就無從下手，不知道要買誰，這時候就要把『比較原則』拿出來，讓你的口袋名單每檔去比較，不管是技術面，還是基本面，還是籌碼面都可以，自己做出一套標準來，讓每家公司去互相比較，最後總能產生出你心目中的一個排名數字，這時候就會顯而易見的知道自己要買要持有的是哪幾間公司。

至於落選的公司呢？也可以持續觀察，因為各個面向的數據都會變動，有可能這個月A公司營收較好進入你的買進名單，但是下個月B公司營收竄升擠下A公司的排名。

當然，股市瞬息萬變，不是心目中第一名的公司就一定比較會漲，重點在於把自己一套的篩選條件SOP化，操作之路上才會穩定。

※本資料由 華冠投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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