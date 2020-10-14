陶文看台股｜設妥區間 確實執行

《陶文看台股》：周四（10/15）【易卦、天象】趨勢操作策略

【地雷復卦】設妥區間，確實執行。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，這是「天德合吉星」和「月德合吉星」併臨的「六合日」，這一天諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

巳時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

午時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

天星圖日辰吉凶：

三行匯聚合相太陰星，這是種吉利的天象，也是個諸事皆宜的日辰。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星磁場依舊理想，因此短線有利可圖的現象依舊，只不過可惜的是，由於海王星的衝剋，對於投資求財而言，仍舊需要提防圖如期待的莫名變化。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤開小黑，隨即反彈至盤面上，不過也馬上下走，全場在平盤下狹幅震盪，終場以小跌了27點作收。

【離為火】是六沖卦，不過由於卦象氣數出現了十分有意思的排列，於是高出低進，順市而為，成為了這一天的趨吉避凶策略……………。只不過，運作的機會並不如卦象預期。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【地雷復卦】是這一天（10/15四）台股投資求財卦象。

這一卦說的是反反復復，不過也透露出稍安勿燥的訊息。對於事務的執行而言，按部就班是理想趨吉避凶策略。

對於投資求財而言，也是如此。

從卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然主事的是多方，不過卻也因為卦象中的多方氣勢不佳，因此還是謹慎面對盤勢為宜。

雖然空方氣勢超強，不過由於依舊出現了微妙的轉化，因此急漲反彈調節為先，而回檔急跌安排承接。不過對於看不清楚盤勢發展趨勢的投資人，建議多看少做為宜。

吉利方位：正東方、 正北方。

吉利顏色：粉綠、藍色。

吉利數字：1、3、4、8。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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