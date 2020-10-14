吳官隆｜本週面對13,031點來的55天轉折

文/華冠投顧分析師吳官隆

時序進入10月中旬，上週多頭贏，本週多空拉鋸，上週三的週結算時的加權指數收在12,704點，本週三加權指數收盤是12,919點，上週三到本週三，整整一週區間上漲215點。近期國外美國股市，還是延續反彈的走勢，美股道瓊漲回到28,650點附近，費城半導體站回2,430點，蘋果的iPhone 12新機發表後，股價反而下跌超過2%，顯示市場不是很買單蘋果的利多。

川普與拜登，雙方世紀攻防唇槍舌戰，各自表現之後反而川普中鏢染疫了，雖然川普染疫後的情況恢復很快，但是反而民調的表現往下走，已經漸漸被認為會當選的是拜登，所以整個外資的看法也有對策，市場看來已經不擔心川普落選，對股市的振興方案的延續性不會擔憂，也代表投資人的穩定性有增加，後面只要有重要族群標的點火，盤勢的多頭就比較會被延續。

9月到10月連續都是太陽能股與風電股的上攻，太陽能股因為拜登的綠電政策而大漲，風電股也是這目前台灣政府重要的政策，資金一直被集中在綠電雙族群裡頭。當然東洋有取的新疫苗的授權，有引導部分資金回到部分生技醫療，不過並不是全面的拉升，資金一直被壓制鎖住在特定族群其實不健康，蘋果新機發表後的延續性才是最大的重點，因此蘋概股必須要上去，台股才有真正的行情。

現在最重要的是，本週五就是從13,031點回來整理的第五十五天轉折，必須盡快站上13,031點，以週三收盤12,919點來看，反正後面週四與週五兩天一定要站上，能夠站上的話就有機會讓後面的三十四天也跟著強勢。至於電子股觀盤重點？IC設計股有重要性，尤其聯發科、瑞昱、凌陽；PCB股週三看到景碩大漲以及金像電南電有轉強，燿華、欣興也是震盪收漲，相關族群的表現有機會更加的轉好；提醒PCB的相關族群，下週到下下週很有機會再續航。

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