鍾騏遠｜留意年底消費旺季商機

文/華冠投顧分析師鍾騏遠

儘管美國科技類股大漲，但是台股絲毫沒有受到帶動，反而開小高之後，就一路向下殺盤，尾盤雖有買單向上拉抬，但是K線型態出現高檔的吊人線，並非好事情發生。

高檔吊人線，在技術分析中，通常是預表趨勢向下。另外，季線扣抵逐步扣高，但是指數遲遲未能長紅表態，而市場投資人普遍認為，9月份的營收有double booking的疑慮，意指多數廠商的營收轉強，是因為客戶加倍下單，以因應即將而來的冬季，疫情可能持續升溫，所造成的供應鏈中斷。若此，則台廠供應鏈可能出現10月的營收斷層現象，將影響個股後續表現。

不過，儘管市場有所疑慮 但是年底的消費旺季將至，中國在進出口雙雙創高的前提之下，後續將會擴大到其它產業層面上。雖然此次的進口成長，可能與半導體拉貨有關，但是推升經濟成長的力道已然成形。加上近期蘋果新機發表在即，各大品牌廠無不加緊腳步，以全力準備此次的銷售旺季。中國市場防疫成功，有效守住經濟表現，年底節慶又多，預期消費動能可望提升。

歐美國家方面，美國有第二輪刺激方案，經濟表現理當維持續航力道，然而歐州目前又有疫情事情升溫現象，仍會持續影響歐洲經濟表現。

趨勢個股追蹤

陽明(2609)：年底消費旺季將至，拉貨動能推升航運報價上揚。9月營收月增11%，加上第三季終結連六季虧損命運，後續營運可望穩健走揚；個股價格站回月線已經第5 天，收盤價格也創近期新高，若後續量能升溫，股價有機會延續表現。

柏承(6141)：華為受到美國制裁，有利其它品牌手機商提升市占，而柏承本身為小米手機的主要供應商，後續的HDI營收可望續強到年底。今天股價站回月線之後第三天，收盤價格同創近期新高，觀察法說之後是否能帶量表現。

同致(3552)：9月營收大幅度增加，月增40%成為車用零組件中最亮眼的一家；特斯拉銷售動能持續增加，後續營收可望持續受惠。技術線型方面已突破橫向整理格局，股價帶量再創新高、且尾盤鎖單漲停，後續有機突破表現。

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