《陶文看台股》：周三（10/14）【易卦、天象】趨勢操作策略

【離為火卦】高出低進，順勢而為。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，這是「歲德吉星」職事的「天貴日」，這一天諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

巳時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

午時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

天星圖日辰吉凶：

金星會相，木星合相，天王星也是放正能量，這一天的確是個吉利的日辰，諸事皆宜。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星磁場雖然理想，不過也逐步進入海王星的衝剋範疇。再加上，投資行星的相位並不理想，這是個需要謹慎以對的日辰。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤以小紅開出後隨即下走，指數整場都在盤面下，不過幸運的是，支撐力道頗佳，因此終場跌幅收縮到只小跌了8點。

【兌為澤卦】的兩個訊息獲得了應証，那就是「………雖然卦象中的空方式微，不過氣燄高張的機會星釋放了訊息，回檔站在買方的策略請繼續運用………」。以及「………短線反彈依舊宜站在賣方………」。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【離為火卦】是這一天（10/14三）台股投資求財卦象。

這一卦說的是亮麗，對於事務的執行而言，也代表策略性轉變來自於外界環境。用「形勢比人強」來形容，一點兒也不為過。

對於投資求財而言，也的確如此。

就卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的多方略勝一成，因此這是個短線有利可圖的卦象。

雖然【離為火】是個六沖卦，不過由於卦象氣數出現了十分有意思的排列，於是高出低進，順市而為，成為了這一天的趨吉避凶策略。

吉利方位：正南方、 正東方。

吉利顏色：紅色、紫色、碧綠色。

吉利數字：3、4、9、0。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

◎轉貼文章，請註明出處和作者。感謝！

陶文未來學研究發展中心（https://futurology.com.tw/topic/理財運勢 ）

用最精準實用的易經論股營造財富，用最簡單快速的風水布局扭轉乾坤！

陶文老師最新著作：2020鼠年開運賺大錢