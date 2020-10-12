拜登若贏 美股會崩？台股哪些股要逃命？

美股這波反彈比較像逃命波，拜登入主白宮則民主黨控制參議院，拜登落實加稅，美股驚嚇向下修正10~20％？！拜登勝選則資本利得稅與股息視為一般收入來課稅，這情形宛如民國101年台灣證所稅上路般悽慘。

美國人年收入只要達100萬美元以上的家庭，所得稅率將立刻由20％大增一倍至40％，企業所得稅由現行21％加到28％最後到35％。所以美股這個時候更像是逃命波，因為這11年美股牛市最大買盤來自企業庫藏股將頓時消失且倉皇逃命，大企業再也沒能力回購自家股票了，其實美股已經進入崩跌暴風圈？見仁見智了！

美國經濟疲弱的時候加稅，借鏡歷史這絕對是黑天鵝。美國疫情讓復甦有限，基本面沒跟上，股價10月絕對是逃命波，何況累積了11年的漲幅，且拜登也支持把壟斷大旗架在大科技的脖子上。

拜登直接勝選了？！因為川普成也民粹、敗也民粹，川普直接輸了？！ 10月驚奇是逃命出貨好時機，拜登當選加速今年漲幅最大的科技股的直接拋售，以免明年要繳很多的資本利得稅；台灣股王大立光殞落，跌破3/19相對大盤8523低點3240元的省思。

拜登當選的轉單效應不會立刻消失，第一年是不會取消大陸的加徵關稅、鬆綁華為、中芯國際禁售令的。台灣應該還可以從中美貿易戰中成為最大漁翁得利者。

然要小心2022年拜登逐步和緩中美貿易衝突，台灣2022年科技股頓時失去屏障，台股2022虎年大崩盤？！拜登當選，死的就是科技股、半導體股是首當其衝，台股10月驚奇，11月迎來得絕對是驚嚇，2020底之前將看到回測年線11600點，畢竟沒有不落的太陽。

拜登當選最安全的標的是誰？生技？黑馬總是在意外中誕生，川普染疫絕對是生技指數進入主升段的催化事件！拜登天天戴口罩促使美國強制戴口罩，3億人口的美國時逢時序進入秋冬流感疊加之際，疫情第二波再起！

最迫切需求的絕對不是手機而是筆電，所以股王大立光殞落了，筆電的迫切需求讓聯電暴漲，8 吋晶圓代工產能爆滿，電源管理晶片讓聯發科回補8/18空方大缺口670元，接著該誰呢？居家上班相關族群、電源供應器、顯示卡、筆電電池、散熱必定又當紅。

（本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰）

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（中時新聞網 吳美觀）