陶文看台股｜反彈調節 短線納財為先

《陶文看台股》：周四（10/08）【易卦、天象】趨勢操作策略

【天風姤卦】反彈調節，短線納財為先。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，這一天3點56分交「寒露」節令，代表從此刻開始進入「丙戌月」，亦即農曆的九月。

由於「官祿星」和「福祿星」併臨，再加上「驛馬星」的助長氣勢，這一天不但諸事皆宜，同時也大利造吉營造好運勢。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

巳時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

午時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

天星圖日辰吉凶：

雖然海王星釋放刑剋磁場，不過由於火星適時展現舒緩的能力，這依舊是個吉利的日辰。

這一天大利為自己營造好的風水氣場，以便催旺後續好運勢的正能量。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

天王星釋放三分吉利合相能量，水星則釋放六分吉利磁場，對於金星而言，這是個吉利的天象能量，代表這一天的投資求財充滿著有利可圖的磁場訊息。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤跳空開低後隨即出現底部反彈的走勢，一路攀升的結果，終場指數收漲42點。

【坤為地】的卦象訊息，又再次獲得大盤的認同。卦象預測部份內文如下，「………【坤為地卦】未必是個低到谷底，事事保守不可為的卦象。這一卦的重點反而是，不動則已，一動驚天……」。仔細觀察，果真如此。

以及「………從卦象中的多空架構角度觀察，卻發覺雖然是多方的擁護者主事……………」。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【天山遯卦】是這一天（10/08四）台股投資求財卦象。

這一卦說的是逃跑，描述的故事意境在於，一隻長滿肥肉的小豬在逃跑，有一種見好便收的味道。

對於投資求財而言，自然也是如此。

再從卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然空方氣勢頗盛，同時也獲得了特定能量的支持，因此壓力容易成為盤勢的氛圍，或許此種氛圍與國慶長假有關。不過幸運的是，由於卦象中的獲利基點出現和主要支持力道息息相關，因此這的確是個短線有利可圖的卦象。而也有必要以短線調節納取財利為主要趨吉避凶策略。

吉利方位：東北方、正南方。

吉利顏色：咖啡色、紫紅色。

吉利數字：9、8、1、0。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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