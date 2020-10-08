白易弘｜Q4選股核心-晶圓代工與風吹日曬股

文/華冠投顧分析師白易弘

7日台積電(2330)回神邁向填息之路，帶動大盤由黑翻紅，上漲42.14點，收在12,746.37點，成交金額1,649億元；外資買超57.3億元為連四買，投信買超4.60億元，自營商買超17.23億元，三大法人合計買超79.2億元。

自9月初持續看好太陽能及風電族群，前(6)日再度全面轉強，元晶(6443)、達能(3686)、國碩(2406)、聯合再生(3576)、風電族群的上緯投控(3708)近期皆是大漲，第四季主流就是晶圓代工三雄與綠能族群。其餘類股輔攻點綴。

技術面部分，本週以來連續三天上攻一天一條均線(十日線、月線、季線)，7日開低回測月季線守住後，收紅站穩月季線，後續在未能擴量的情況下，將在一個箱型整理區間內(13,000~12,400點)進行整理。

選股方向，太陽能政策受惠股元晶(6443)高檔震盪拉回守住短期均線仍可承接，屬於沿均線上攻的格局，上緯投控(3708)與世紀鋼(9958)持續高檔偏多震，股價後勢可期可短沖亦可短波。

8日觀盤重點：

台積電(2330)是否拉出第二根紅棒站穩所有均線。 聯發科(2454)以及高價IC設計類股能否延續漲勢。 風吹日曬股能否續強。

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