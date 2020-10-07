2大天王兩樣情 專家：台股暗藏風險？

周一隨著川普總統病情好轉，加上，新一輪紓困案有望通過，提振華爾街興奮情緒，進而推升美股指數開高走高，終場美股收漲465.83點。美股收高推升台股早盤以上漲95.81點開出，隨後指數便一路走高，終場收漲155.95點。

美國蘋果公司周一股價收大漲3.08%，可惜未能帶動蘋概三王同步走高。大立光一開盤股價即跌破平盤以下，大立光周一公布9月合併營收為51.25億元，年減22%數據表現不佳，遭亞系外資將原先的目標價4350元，調降至3750元，加上本周四該公司將舉行法說會，使得6日買盤轉趨觀望，壓抑大立光股價表現，終場收跌2.28%；台積電及鴻海雙王分別收漲1.62%和0.13%，其餘蘋概股則漲多跌少。

周一盤面上，風電概念股走勢轉強，國慶連假前風電族群配合上演政策行情，上緯投控亮燈漲停，世紀剛及樺晟漲幅也皆逾6%，其餘相關族群則漲多跌少。

另外，休息已久的高價股周一股價也轉強，其中股后矽力-KY 因受惠大陸去美化趨勢，加上疫情帶動的宅經濟商機，6日喜吞第二根漲停板，股價站上 2000 元大關，創下歷史次高價；其餘如信驊、譜瑞 – KY、昇佳、鈊象、緯穎也大漲逾3%，並助漲台股。

台股6日大漲逾150點，一舉突破站上月線及季線之上，但量能明顯不足，近一周走勢已呈量價背離，加上本周雙十連假將至，預期市場態度轉趨保守觀望，台股短期表現恐受壓抑，建議投資人操作上宜謹慎，7日震盪區間反彈持續，惟12800反壓不小，不宜追漲。三大法人現貨買超118.34億，外資現貨買超99.87億。

（本文作者為中華財經台分析師黃世民）

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（中時新聞網 吳美觀）