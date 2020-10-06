陶文看台股｜逢高調節 回檔承接

《陶文看台股》：周三（10/07）【易卦、天象】趨勢操作策略

【坤為地卦】逢高調節，回檔承接。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，日值「受死」的今天，諸事不宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

巳時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

午時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

天星圖日辰吉凶：

金星釋放刑剋磁場的今天，的確是諸事不宜。

不過幸運的是，由於日月合相的緣故，對於既定的事務而言，還是值得依照計畫順勢執行之。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星磁場雖然受到了太陰星的負能影響，而讓市場上出現了一種猶豫的氛圍，不過也因為水星和天王星從不同位置釋放正向能量，對於這一天的投資求財而言，所代表的依舊是有利可圖。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤繼續以跳空上漲的方式開高，接下來都以高檔橫盤震盪的方式進行，終場以大漲155點作收，市場對於收復季線懷抱著很大的信心。

姑且不論這一天的盤勢是否符合見好便收，就整體的氣勢而言的確和【震為雷卦】的有利可圖是相吻合的，預測部份內文如下「…………從卦象中的多空架構角度觀察，發覺多方主事的現象十分明確，而卦象中的多方也氣勢頗佳，因此這一卦的短線有利可圖毋庸置疑………」。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【坤為地卦】是這一天（10/07三）台股投資求財卦象。

前一天才占得【震為雷】，隔天的今日反而占得了【坤為地卦】，一個是動能高到了極點，一個是保守到至極，就目前的市場背景而言，實在是貼切到不行。

三天前因為川普確診，市場蒙上了陰影，三天後又因為川普出院，而雨過天晴。翻手成雲，覆手成雨，就是這個意境囉。

事實上，【坤為地卦】未必是個低到谷底，事事保守不可為的卦象。這一卦的重點反而是，不動則已，一動驚天。

對於投資求財而言，雖然也同樣是如此，不過從卦象中的多空架構角度觀察，卻發覺雖然是多方的擁護者主事，不過多方態勢相對於空方式微。

然而也由於卦象中的空方釋放了善意，因此整體盤勢依舊宜以正向觀點解讀之，只不過相對於昨日，今日的操作有必要趨向於保守，守住籌碼，守住明天。

吉利方位：西南方、東北方、正南方。

吉利顏色：黃色、橘紅色。

吉利數字：8、2、0、9。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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