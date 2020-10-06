葉良超｜持續上攻前 回檔波可深、可淺

文/啟發投顧分析師葉良超

上周美國總統川普伉儷確診新冠肺炎，震撼了國際，但才短短三天時間，在臺北時間今天早上6：30川普出院了，他隨即搭機回到白宮，且在推特上發文說，感覺非常好，會很快的恢復競選活動。

另外，對於最新一輪的財政刺激法案，美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)與財政部長穆努欽(Steven Mnuchin) 日前請教過Fed主席鮑爾 (Jerome Powell) 傾聽他的意見，將可望於近期之內達成共識，雙方將於今日再次的對談。美股受此激勵，持續的上揚，週一美股四大指數再次全面上揚，道瓊工業指數，終場上漲465點，以28,148點作收，漲幅1.68%。

週一數據，美國9月ISM非製造業PMI，由前值56.9，微升至57.8。接下來，矚目焦點為，臺北時間今晚22：40，Fed主席鮑爾(Jerome Powell)將在全國商業經濟協會(NABE)年會上，就未來經濟展望發表演說；另外，FOMC公佈會議記錄，臺北時間10/8 淩晨2：00發布，續鎖定。

依技術面觀之，美、台股，目前仍呈現即將大幅回升之雛形；隨之，要留意在持續上攻之前，若出現回檔，這個回檔波幅度深、淺仍須再觀察。

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