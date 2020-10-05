陶文看台股｜逢高而止 見好便收

《陶文看台股》：周二（10/06）【易卦、天象】趨勢操作策略

【震為雷卦】逢高而止，見好便收。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，日犯「火星」的今天，諸事不宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

巳時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

午時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

天星圖日辰吉凶：

土星釋放合相磁場的今天，按理說應該是個吉利的日辰。

可惜的是，由於土星處於逆行狀態，對於事務的執行而言，還是需要提防看起來順當的矛盾。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

這是個壓力十足的天星日辰，對於投資求財而言，需要留意吉利現象的背後。

對於投資求財而言，此種天象描述的是，利多上漲的盤勢，就是營造短線財利的機會。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤以跳空方式開高，不過卻未能守住旺盛態勢，高點曇花一現隨即下走，終場以小紅32點作收。

指數雖然收紅，不過K棒卻留下根綠油油的陰線，而此種走勢正如【澤雷隨卦】的預測相吻合。

那就是「……從卦象中的多空架構角度觀察，發覺這一卦主事的是多方，雖然氣勢並不理想，再加上後繼力道並不明顯，因此可以預料這一天的交易熱度將不如市場預期………」。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【震為雷卦】是這一天（10/06二）台股投資求財卦象。

這一卦說的是震撼，對於事務的執行而言，也代表見好便收。

對於投資求財而言，雖然也是如此，不過震盪後的盤勢變化恐怕才是今日操作重點。

從卦象中的多空架構角度觀察，發覺多方主事的現象十分明確，而卦象中的多方也氣勢頗佳，因此這一卦的短線有利可圖毋庸置疑。

只不過可惜的是，卦象中的多方後繼力道並不理想，因此事務執行上的「見好便收」，也適用於今天的投資求財上。

吉利方位：正東方、東北方、東南方。

吉利顏色：芥末綠、橄欖黃、深紫色。

吉利數字：3、8、4、5。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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