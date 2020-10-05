謝宗霖｜電子股多方火種仍在
文/華冠投顧分析師謝宗霖
美國總統川普新冠肺炎確診，無疑是連假中最令人意外的訊息，不過週一的台股，雖然震盪一樣大，但看來影響不大，盤勢直接開紅，櫃買指數也沒有跳水的現象出現，大型股穩盤後，再來應該又是同樣的戲碼，大盤輕輕彈，個股一片天。
防疫相關無疑是短線最強的，有突發性利多，大漲正常，但疫情進行到現在，致死率並不高，對市場利空的邊際效應，也逐漸降低，從近期的盤勢觀察，強勢股多是短線客為主，因此，大漲後能不能續強才是重點，這部分再作觀察。
除了防疫股，半導體股今日也相對強，從上週的投信下注股觀察，近九成都是半導體相關，一股啟動難成器，同類三股成版塊，15日台積電法說，在Q4展望全年高峰的預期下，有望持續吸引市場買盤。
幾檔可以特別留意標的
嘉澤(3533)：英特爾概念股，Whitley平台的ILM，平均價格比Purely高一倍，將接棒Ice Lake於第4季起大量出貨，且新CPU的socket，嘉澤也是最大供應商，投信9月底開始連續買超。
家登(3680)：股性很活，今年曾創339元的高價，為台積電先進製程光罩盒的最大供應商，從高點339元至今，投信加碼2,309張，Q4旺季。
聯電(2303)：中芯制裁下的最大受惠股，28奈米折舊2021年告一段落，市占提升、價格調漲、以及折舊負擔減輕，未來三年展望不差。
近5日投信主要買超股
|
代號
|名稱
|投信近5日買超(百萬元)
|2303
|聯電
|
1,270.42
|
3533
|嘉澤
|425.15
|5347
|世界
|
360.39
|
3680
|家登
|247.26
|8086
|宏捷科
|
222.94
|
3529
|力旺
|215.89
|3037
|欣興
|
202.87
|
6147
|頎邦
|185.39
|3661
|世芯-KY
|
175.61
|
6213
|聯茂
|163.26
|2408
|南亞科
|
150.96
|
2330
|台積電
|147.5
|3034
|聯詠
|
138.77
|
2337
|旺宏
|128.69
|3443
|創意
|
123.9
|
9958
|世紀鋼
|122.21
|1762
|中化生
|
117.49
|
2456
|奇力新
|116.6
|3152
|璟德
|
104.54
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