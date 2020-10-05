謝宗霖｜電子股多方火種仍在

文/華冠投顧分析師謝宗霖

美國總統川普新冠肺炎確診，無疑是連假中最令人意外的訊息，不過週一的台股，雖然震盪一樣大，但看來影響不大，盤勢直接開紅，櫃買指數也沒有跳水的現象出現，大型股穩盤後，再來應該又是同樣的戲碼，大盤輕輕彈，個股一片天。

防疫相關無疑是短線最強的，有突發性利多，大漲正常，但疫情進行到現在，致死率並不高，對市場利空的邊際效應，也逐漸降低，從近期的盤勢觀察，強勢股多是短線客為主，因此，大漲後能不能續強才是重點，這部分再作觀察。

除了防疫股，半導體股今日也相對強，從上週的投信下注股觀察，近九成都是半導體相關，一股啟動難成器，同類三股成版塊，15日台積電法說，在Q4展望全年高峰的預期下，有望持續吸引市場買盤。

幾檔可以特別留意標的

嘉澤(3533)：英特爾概念股，Whitley平台的ILM，平均價格比Purely高一倍，將接棒Ice Lake於第4季起大量出貨，且新CPU的socket，嘉澤也是最大供應商，投信9月底開始連續買超。

家登(3680)：股性很活，今年曾創339元的高價，為台積電先進製程光罩盒的最大供應商，從高點339元至今，投信加碼2,309張，Q4旺季。

聯電(2303)：中芯制裁下的最大受惠股，28奈米折舊2021年告一段落，市占提升、價格調漲、以及折舊負擔減輕，未來三年展望不差。

近5日投信主要買超股

代號 名稱 投信近5日買超(百萬元) 2303 聯電 1,270.42 3533 嘉澤 425.15 5347 世界 360.39 3680 家登 247.26 8086 宏捷科 222.94 3529 力旺 215.89 3037 欣興 202.87 6147 頎邦 185.39 3661 世芯-KY 175.61 6213 聯茂 163.26 2408 南亞科 150.96 2330 台積電 147.5 3034 聯詠 138.77 2337 旺宏 128.69 3443 創意 123.9 9958 世紀鋼 122.21 1762 中化生 117.49 2456 奇力新 116.6 3152 璟德 104.54

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