川普確診後的可能的最慘結局 散戶1招保命

川普日前染疫，造成美國股市期貨、現貨一度同步急殺，但其實市場反應並沒有想像中的大，頂多只是回吐前一日的漲幅，市場多半還是抱持的觀望的態度，畢竟目前先不論後遺症，新冠病毒治癒機率是高達9.5成，加上川普勢必會有最頂尖的醫療團隊協助治療，整體市場氛圍還是偏向樂觀。

而後續可能發生的情況有以下幾種：

1.病情順利治癒：目前市場有很多陰謀論的傳言出現，但是不是陰謀論不重要，重點是，如果川普真的在數日後順利痊癒，英雄式的出場，除了原有支持者外，對於一些中間選民來講，會有「川普就是天選之人」的感覺出現，屆時民調有機會一舉大幅超越拜登，與台灣2004年「319槍擊案」頗有異曲同工之妙。

2.病情反覆：在不確定川普病情能否治癒的情況下，股市會卡在一個不上不下的位置，預期股市將會橫盤整理，而避險性商品(VIX、黃金、日圓)則會衝高，因為多數人還是會相信病情可以順利治癒，不急著賣股票，但又怕萬一，因此會加大避險部位，而總統大選也可能延後。

3.不幸病逝：副總統暫代職位，對聯邦政府影響不大，但股市短線上勢必會出現恐慌性的崩盤，所有類股都難以倖免，除非提前避險，否則無其他方法可以預防。

結論：川普隔離的這2週，不但有正當理由不參加辯論會，拜登陣營也不方便大肆攻擊病人，且全國人民焦點都落在總統的病情，拜登的政見反而會被模糊掉，甚至會加速通過2.2兆美元的刺激法案，如果說這一切是人為製造，那真的非常高明。

持股處理方式：現階段不用急著賣出所有持股，畢竟目前來看，川普治癒機率高，一旦川普從新冠病毒中全身而退，美股將有望帶出一波慶祝行情，而如果擔心第三種狀況的出現，建議去買選擇權PUT來避險，其中以『深度價外的PUT』最佳（約是10,700以下PUT，成交價10點以下），因為如果是買VIX、反向ETF或放空期貨，這些商品成本都太高，如果川普痊癒股市大漲，避險部位損失會過高，反而本末倒置。

（本文作者為中華財經台分析師鐘崑禎）

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（中時新聞網 吳美觀）

10月首日股匯雙漲 名師警告防台股高檔區間震盪

電子、金融類股帶頭衝，台股開盤跳高，一度漲逾87點，攻上12600點關卡。台積電也未受紐約股價影響，漲破1%，一度達438元。

台幣兌美元開盤也上揚，隨著台股走高，早盤大升2.06角，再破29元關卡，暫報28.92元兌1美元。上周三收盤時，台幣收29.126元兌1美元。

今（5）日是中秋連假過後、10月首個交易日，台股上周收盤後傳出美國總統川普(Donald Trump)染疫，那斯達克、費城半導體等指數重挫，台積電ADR也跌2.2%，台股期指卻反向小漲。多位專家認為，10月國內外政經局勢變數多，大盤預期會在12000至12900點區間震盪。

川普1日於推特宣布他和妻子梅蘭妮雅(Melania)確診，全球股市應聲下跌，台股由於在此消息之前就收盤，小漲47.88點，周線也翻紅，但連假前交易清淡，成交量僅1361.01億元，加上月線連２黑，今日是否跟進美股拉回修正受矚目。

康和證券投資總監廖繼弘指出，台股9月收小黑，月K線連續2個月收帶上下影線的小黑線，顯示大盤13000點有壓力，但下方8月低檔12,144點有支撐。

統一投顧董事長黎方國表示，對10月行情看得比較保守，主要是美國兩黨的刺激方案，在選前已經無望推出，而大選逼近，會持續出奧步，金融市場將劇烈震盪。

再加上全球確診人數恐會大幅攀高，以及10月15日英國脫歐將會徹底攤牌，與歐盟會發生無協議脫歐，保守看10月指數低檔可能會跌破萬二，指數區間在半年線約11,849點到季線約12,600點。

（中時新聞網 王毓健）