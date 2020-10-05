陶文看台股｜高出低進 順勢而為

《陶文看台股》：周一（10/05）【易卦、天象】趨勢操作策略

【澤雷隨卦】高出低進，順勢而為。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，這是「天貴吉星」職事的「三合日」，這一天諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

巳時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

午時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

天星圖日辰吉凶：

木星三分合相，海王星六分合相，讓這一天的星空充滿著正能量，這是個吉利的日辰。

這一天的確諸事皆宜。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星相位頗佳，除了水星六分合相外，同時還有火星的逆行三分合相，對於投資求財而言，這些都是有所助益的星空磁場。

比較需要費心的是，火星的逆行合相，恐怕需要更多的謹慎與細心，許多時候逆向思考是值得運用的策略。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

上週三台股大盤開小紅震盪走高，尾盤以上漲47點作收。

大盤提供了【澤火革卦】的出貨機會，合乎了卦象訊息「………這一卦說的就是出貨，降低持股……」。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【澤雷隨卦】是這一天（10/05四）台股投資求財卦象。

這一卦說的是跟隨與隨緣，不過最大的意含還是在於順勢而為，對於事務的執行而言，掌握對的趨勢，就是贏家。

對於投資求財而言，自然也同樣會是如此，因此「隨」不會是無謂與毫無目的的跟隨。

再從卦象中的多空架構角度觀察，發覺這一卦主事的是多方，雖然氣勢並不理想，再加上後繼力道並不明顯，因此可以預料這一天的交易熱度將不如市場預期。

不過幸運的是，由於拉抬指數的能量頗盛，也同時出現動作頻頻之象，因此可以預見這一天即便開低或小紅，後段的拉來氣勢依舊對於大盤有幫助。

換個角度來說，這是個營造短線機會財利的卦象，回檔承接，反彈調節，先營造短線財利再說。

吉利方位：正東方、東北方、東南方。

吉利顏色：芥末綠、橄欖黃、深紫色。

吉利數字：3、8、4、5。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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