陶文看台股｜10/05至10/08一週股市黃曆

《陶文看台股》：（10/05至10/08一週）【易卦、天象】趨勢操作策略

【地天泰卦】震盪難免，低接營造短線財利。

世事多變！牽動國際財金走勢的美國總統大選愈來愈靠近，從吵吵鬧鬧的辯論開始，接下來是川普確診的震撼消息，美股隨即出現大幅度震盪，市場應該是擔心後續大選的複雜性提昇，而影響財金市場的美好預期。向來把疫情當成感冒的川普打了自己的嘴巴，市場的另一的擔心就是川普不按牌理出牌的亂招，致使全球股市隨之更加動盪。不過從易卦的「另類觀察」看來，本周台股走勢反而相對穩健，因為本周台股投資求財卦象占得了平穩的【地天泰卦】。天佑台灣，美好的中秋節，月圓人團圓，台股也閃過了川普染疫的大風頭。

時序進入，10月第一周。節氣時序則仍處於「乙酉月」，以節氣角度來說，這是典型的「劫財月」，台股卻也以小跌75點收月線，那是因為【坤為地】年卦的時序中，八月是支撐力道明顯的時段，比較讓人擔心的反而是進入【丙戌月】之後的市場。不過從【坤為地】年卦角度的多空角度觀察，投資人對於盤勢的發展還是無須擔憂，只因為多方後繼力道依舊理想，因此準備大力反向操作的投資人宜三思。

【巽為風】是台股10月投資求財卦象。這一卦說的是順勢而為，隨風而起，隨風而息。不過即便卦象中充滿了飄盪，由於卦象中的多空架構依舊有利多方，然而還是需要提醒的是，由於卦象中的五行氣數變化並不利單一性的思維策略，因此順勢並且順市成為了趨吉避凶的必須。

【地天泰卦】是本周台股投資求財卦象。這是個吉利的卦象，描述的背景意境在於平順。不過可惜的是，由於卦象中的多空架構中空方佔了上風，因此這一週極容易成為空方盤踞的盤勢，因此震盪甚難避免。然而幸運的是，由於在交節氣「寒露」之前的本周，空方氣勢並不強大，而多方後繼力道也在暗中使勁，因此急跌站在營造短線財利的買方，成為了卦象的主要訊息。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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