吳官隆｜節後面臨第四季 美國總統花落誰家?

文/華冠投顧分析師吳官隆

驚濤駭浪九月結束，上週空頭贏，本週多頭抵抗，上週三的週結算加權指數收在12583點，本週三加權指數收盤是125515點，一週跌68點。國外美國股市，是急跌碰觸年線之後反彈的走勢，美股道瓊漲回到27450附近，費城半導體站回了2240，蘋果與特斯拉的是震盪後止穩，美國股市現在，投資人關注的是拜登與川普的辯論會。

週三09/30早上九點，雙方世紀攻防唇槍舌戰，整理表現之後，發現雙方的攻擊與防禦在伯仲之間，之前川普幫拜登冠上的不佳形象，看來拜登有試圖化解，辯論後的小道瓊指數，從大漲變成下跌200點，代表市場擔心川普落選，對股市的振興方案會比較沒有那麼激情。

週三美國辯論之後是太陽能與風電的上攻，尤其是太陽能因為拜登的綠電政策而大漲。資金回到部分生技醫療，新藥相關陸續走穩，至於PCB，週三看到燿華泰鼎有轉強，南電欣興近期震盪後今天收漲，相關族群的表現有機會轉好，節後有機會整理後再上攻，PCB的ABF族群，市場共識高，理論還會再上。

作者看舊的漲價，矽晶圓被動元件，整理許久籌碼安定，此時此刻的被動矽晶較安全。被動看看凱美達方國巨，有機會表態。生技醫療股票也有試圖翻揚，指標股票中天杏國合一杏輝有利空，價格整理許久，但是拜登的政策之中，將會當選後規定要戴口罩，這個也是防疫相關的想像空間會出來。

泛德永業最近的抽籤吸走了市場一些錢，10/05之後資金1500億元回歸股市這也是變數，但是可能會是好的變數，增量反彈的機會作者看是仍舊有六成的可能。

以上做參考，祝福大家中秋節愉快。

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