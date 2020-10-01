鍾騏遠｜佳節前夕收紅盤 短線賣單仍舊在

文/華冠投顧分析師鍾騏遠

盤勢&類股分析：

台股昨天未受美股拉回影響，反而收紅向上，雖然量能未見提升，但許多個股在跌深之後，紛紛出現買盤。不過，上方季線、月線反壓仍在，量能不夠就難以突破，加上連假前夕，多數投資人選擇觀望不買股，也有不少人趁反彈出脫持股。之所以這麼的短視，是因為台股自7月28日創新高之後，就一路維持橫向的震盪整理，在上下高低點未突破，趨勢難以形成。因此，在沒有明顯的方向出現之前，短線操作的確是正確的選擇。

連假當中，美國有將公佈就業數據，雖然中國本月的製造業數據不錯，但市場並沒有買單，反而認為這是短線反應利多、獲利了結先前所佈局的多單。而時序進入冬季，疫情是否重新再來，仍是市場投資人擔心的地方。目前歐洲的情況有稍微的嚴重，美國也出現感染人數增加的情況，生技防疫今天有部份個股在尾盤出現買單，投資人不可不慎。目前市場上仍有第二輪抒困方案的利多，在刺激方案推出之前，預期股市仍有機會小走一波！

整理後轉強個股分析：

6244茂迪：減資之後第三天，股價帶量漲停反轉向上，除了反應太陽能的未來表現，個股在減資之後，活躍性增加、有利後續個股強勢表現。短線而言，須還權值、留意減資前的套牢量能即可。

3374精材：雖8月營收創新高，但是市場投資人認為這是短期現象，使得股價近期修正到相對低檔，出現空單回補以及低接買盤，推升股價表現。不過，產業前㬌仍有疑慮，後續將沿季線和半年線之間震盪。

3227原相：近期營收動能轉強，市場預估第三季將維持季增，主要是受惠於電競、安防表現，而公司近期推出的ANC，也具有營收成長潛力。不過，技術線型仍有反壓影響，後續量能是突破的關鍵。

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