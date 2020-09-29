陶文看台股｜反彈調節 謹慎觀望

《陶文看台股》：周三（09/30）【易卦、天象】趨勢操作策略

【澤火革卦】反彈調節，多看少做。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，正值「往亡日」的今天，諸事不宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

巳時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

午時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

天星圖日辰吉凶：

海王星會相，由於並沒有出現重大行星負能，再加上木星又釋放吉利的合相磁場，就天星角度來說，這是個吉利的日辰。這一天諸事皆宜。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

木星釋放吉利能量，對於投資求財而言，應該會是正向鼓勵的磁場，尤其在心裡層面。

只不過火星刑剋土星與冥王星，而水星也在衝剋磁場的尾聲中，再加上金星合相逆行的火星，這些都是影響財金領域的重要訊息。

這一天的投資求財，需要的謹慎，不需要的是恐懼，另外也需要異於常人的智慧，對於持股偏低的投資人而言，值得擇優承接營造節後機會財利。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日大盤再次上演開高走低戲碼，指數也調空開高模式開出，不過在見到高點之後隨即急轉直下，雖然尾盤收斂跌幅自盤面下拉抬而上，不過指數收漲小紅4.97點，量能持續不振。

有人說此種走勢和中秋連假有關，不過仔細觀察【水火既濟卦】的預先判讀，應該會有感觸。那就是「………由於卦象中的多方氣勢不佳，因此再加上步伐也十分凌亂，因此這一天即便出現反彈上揚模式，投資求財依舊宜以規避風險為第一要務………」這是卦象的提醒。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【澤火革卦】是這一天（09/30三）台股投資求財卦象。

這一卦說的是革除、改革、變革……，甚至於革命，其最大的精神在於改變，因此有洗心革面的說法。

《易經》有「君子豹變，小人革面」的說法，指的是「大事」要大的改變，「小事」也需要從內心開始改變。

對於投資求財而言，這一卦說的就是出貨，降低持股。

再從卦象中的多空架構角度觀察，發覺主事的空方，雖然氣勢並不強大，不過卻出現普遍性的變化，那就是即便沒有利空消息，或是即便利空消息並不明顯，大盤還是容易陷入回檔狀態。

對於中秋長假之前的盤勢，此種發展可以預期，只不過卦象中的財利氛圍並不理想，因此多看少做應該會是比較理想的趨吉避凶。

吉利方位：正南方、東南方。

吉利顏色：紅色、芥末綠。

吉利數字：9、4、5、3。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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