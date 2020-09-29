林建發｜長假前賣壓提前出籠 季底作帳行情可期

撰文/啟發投顧分析師林建發

美股(9/28)昨天不管是道瓊指數還是那斯達克指數，都是繼續大漲連漲3天，那斯達克指數短多的氣勢比道瓊指數更強，不管是道瓊指數還是那斯達克指數都還處於大跌後的谷底位置，但是那斯達克指數還是比較麻煩的，因為它的反彈會給空頭有更大的想像空間，超級無敵強的那斯達克漲到外太空那已經是過去的事了，現在的事實是：大跌後出現強彈，指數位置還在山腳下，所以美股不管是道瓊指數還是那斯達克指數已經明顯轉弱，但因為市場是講實力的，要往哪邊走不是靠口水，多空的方向是要錢砸出來的，空頭要一吐悶氣需要更強力的表態。

原本非常強的台股，從山頂很快的跌到山腳下後昨天大漲，今天台指期順勢跳空再開高後先上再下然後就平盤附近來回震盪，收盤還是小漲6點收一根小黑K棒，明天是季底又是長假前的最後賣股的機會，昨(9/28)天大漲今天可以繼續漲確實展現了短多的決心，也有效壓抑了空頭的氣焰，只是目前指數就是在相對低的位置，空頭比較強是事實，儘管已經連續6個月的期約，多頭就是一路軋空頭，但是風水輪流轉，目前的情況是空頭有點生氣了，已經跌深的多頭能不能再一展往日雄風，明天會是多頭最後的機會。

大盤見到歷史新高點13,031點後留下1根爆量長黑K，之後再一根恐慌暴跌的爆量長黑，連續出現2根超過3,400億元歷史天量的超大量長黑，再加以上週四的1根跳空大跌的長黑K摜破橫盤已久的區間，市場看空的人真的變更多了而且多很多，因為紮紮實實的大頭部區就在上面，最重要的多頭指標台積電除息走勢嚴重失靈，連帶的台股也是明顯走弱，但畢竟市場的走勢很單純，就是拿錢砸出來的，不是口水看空市場的人很多指數就會跌，多頭確實陷入了很大困境，但至少長假前的節前最後賣壓已提前出籠，明天的季底作帳行情值得期待。

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