鍾騏遠｜台股維持區間橫盤整理格局

文/華冠投顧分析師鍾騏遠

受到中秋連假將至，許多投資人紛紛趁反彈的時候出脫持股，但是今天的許多個股都出現震盪，人多的股票不漲，反而是人少的股票一直上。所以投資人多數都沒有佔到便宜，小賺小損先走為上。目前指數的均線反壓甚重，上頭有短中期均線壓力，若沒有量能推升，台股是很難再回到多頭的走勢。但美國第二輪刺激方案即將推出，2.4兆美元的資金流向市場之後，預期會推升全球股市向上。因此，台股在區間高低點未突破之前，後續將維持橫向整區間整理格局。

強勢股追蹤

淳安(6283)：公司受惠敏實集團的協助，加上日前與日本夏普進行策略聯盟，開發出新高的車載鏡頭，並且反應在近期的營收表現上。目前個股年線已由下彎轉為上揚，後續不排除轉為多方趨勢。

嘉澤(3533)：受惠Intel推出新平台，有效提升後續ASP表現，加上Ice Lake在第四季出貨，有利個股後續營收表現，使得股價逆勢向上。今天量價齊揚，後續有機會挑戰前波高點。

聯茂(6213)：銅箔基板產業受到中國基期台需求放緩的影響，產業受到相當大的衝擊。聯茂也受到影響而出現連續性的拉回。唯股價拉回到疫情發生時的低點之前，買盤進場承接守價。

國巨(2327)：受到與鴻海結盟的利多消息激勵，股價出現跌深反彈，帶動空單進行回補。未來有鴻海的優先購買的保證，公司未的營收等於注入一劑強心針。

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