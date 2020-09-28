陶文看台股｜反彈調節 策略不變

《陶文看台股》：周二（09/29）【易卦、天象】趨勢操作策略

【水火既濟】反彈調節策略不變。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，「歲德合吉西星」與「月德合吉星」併臨的今天，除了不宜嫁娶之外，其餘諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

巳時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

午時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

天星圖日辰吉凶：

木星釋放合相磁場的今天，的確是諸事皆宜的吉利日辰。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

木星的吉利能量，容易帶動投資市場的多方氣息，這是一種國際性的喜訊。

金星雖然也合相火星，只不過火星處於逆行狀態，因此即便利多映人，謹慎依舊是理想策略。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日大盤以開高走高的模式發展，終場以大漲229點作收。而此種走勢和【火風鼎】的卦象訊息不謀而合，那就是「從卦象中的多空架構角度觀察，發覺多方氣勢頗佳，再加上空方即便相對式微還是釋放善意。」

以及「只不過由於卦象中的漲相不佳的元素主事，因此即便利多恐怕漲勢還是不如預期」，仔細研究發覺出現問題的不是「漲相不佳」，而是成交量能十分不好看。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【水火既濟】是這一天（09/29二）台股投資求財卦象。

這一卦說的是水乳交融，對於事務的執行而言，代表調整策略之後將會找到新方向。

對於投資求財而言，雖然同樣是代表轉變策略，不過從卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然空方主事，不過由於氣勢必並不理想，因此容易出現利空不跌的現象。

然而值得提醒的是，由於卦象中的多方氣勢不佳，因此再加上步伐也十分凌亂，因此這一天即便出現反彈上揚模式，投資求財依舊宜以規避風險為第一要務。

吉利方位：正北方、西北方。

吉利顏色：藍色、白色。

吉利數字：1、7、6、0。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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