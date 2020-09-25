賴昇楷｜下周台股量急縮會止穩

文/華冠投顧分析師賴昇楷

本周(9/21-9/25)全球股市不安寧，突發性利空接連引爆，衝擊較大的包括歐洲疫情急遽惡化導致限聚、封城措施重啟；美國大法官繼位爭議加劇黨爭，連帶升高國會通過新一輪紓困案之難度；全球大型銀行洗錢醜聞引爆金融股災情等，多重利空打擊引發全球股市跳水，台股亦不能免，大盤周線重挫642點、櫃買指數大跌6.1%。

周一(9/21)台股起跌之初，跌勢其實相對國際股市和緩，多頭力圖穩住線形的動作明顯，但隨著利空一波又一波來襲，大盤自周二(9/22)失守月線破壞強勢結構後，多頭便整個撤守～既然發覺外部利空勢不可擋，台股本身還有兩岸緊張升溫、中秋長假效應(節前賣壓、擔心節氣變盤賣壓容易出籠)等不利氛圍，硬撐反而徒耗成本，倒不如放手下殺讓停損賣壓、節前賣壓宣洩在低檔，這也是台股之後跌勢變得比起國際股市來得重的原因。

周四(9/24)、周五(9/25)大盤下殺帶量，有趣的是「大盤委賣張數」反而急速下降，說明市場開始恐慌以致賣方直接貼著內盤或以市價砍單，這種不計價的出場方式可讓賣壓消化得很快，亦有提前清洗中秋長假賣壓的效果，短線只要成交量也跟著急縮，代表恐慌賣壓暫時告一段落，急跌之後往往伴隨著急彈。

周五(9/25)台股逆著美股、亞股繼續下殺取量並且強勢股紛紛補跌(世芯-KY、晶心科、聯嘉、碩禾、上緯投控、世紀鋼等)，製造恐慌清洗浮額的效果應該不錯，此外台積電出面穩盤、四大期指價差好轉也暗指護盤力道開始出手，下周摩台期結算前後若見大盤成交量急縮，台股便可宣告初步止穩。

台股短線急回，所謂「疾風知勁草」，當指數大跌時更容易看出誰有特定買盤在照顧，現階段還能穩守偏多架構的個股例如奇鋐、超眾、雙鴻、宏捷科、日馳、正崴等，都是可以列入觀察的多方口袋名單。

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