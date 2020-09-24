白易弘｜持續留意風吹日曬股

文/華冠投顧分析師白易弘

上週提及太陽能類股近期走勢股價創長線新高，整理完後仍是往上攻堅機率高。昨(9/23)日再度全面轉強，元晶(6443)、達能(3686)、國碩(2406)、聯合再生(3576)皆以漲停作收，風電族群的上緯投控(3708)、世紀鋼(9958)、樺晟(3202)則是大漲，今日持續交投活絡。

技術面部分，本週以來連續三天黑棒下跌一天一條均線(十日線、月線、季線)，昨(9/23)日碰觸到季線，今(9/24)日開低跌破季線，後續在未能擴量的情況下，將在一個箱型整理區間內(12,200~13,000點)進行整理。

選股方向：

太陽能政策受惠股元晶高檔震盪拉回守住短期均線仍可承接，上緯投控與世紀鋼23日紅棒突破整理平台，可留意股價後市，可短沖亦可短波。

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