黃勇文｜失守季線 台股拚止穩

文/資深分析師黃勇文

近期美股受到疫情持續惡化影響，英國再實施邊境封鎖傳言不斷，加上美國大選前的不確定性，而FED主席看淡美國經濟復甦的消息面影響，造成美國四大指數接連跌破季線支撐。其中以蘋果為主的科技股領先回檔修正，加上美國對中國科技大廠的衝擊下，如限制半導體設備出口中國等，將中資公司列入貿易限制名單等。恐怕影響台股近期的表現。

目前台股跌破短中期均線，量能萎縮市場進入盤整觀望，雖然上周台股接近萬三關卡，但是整體而言三大法人都是逢高出脫持股，造成指數進入季線保衛戰，與美國同步回測近期支撐。

在各股消息利多不漲下，台股將面臨漲多修正的走勢，畢竟從4月底衝過季線壓力後，將近4個多月時間，都是多頭持續上攻。很難想像台股幾乎不太拉回走勢，也似乎受到新台幣升值影響，台幣自從升值過29.5元後，熱錢不斷湧入，造成台股這波多頭行情。

近期新台幣走強下，未來市場必須擔憂匯損問題，是否會衝擊第三季財報的表現，加上權王台積電(2330)從高點462元下跌後尚未跌破季線支撐，有穩定軍心的作用，但近期不佔權值的低價TDR股票漲勢相對剽悍，也是主力轉移目標的手段，還是要注意手中的持股，如果有價穩量縮還有機會往上漲，當出現價跌量增可能就會出現多殺多的現象，投資人必須的謹慎面對未來的盤面。

綜合以上，台股面臨季線保衛戰，短中期均線走平往下走，有機會來回測半年線左右的位置。由於之前高價股走弱下，傳產股與低價股雖轉強輪漲，不過大盤表現屬於弱勢格局，止穩於半年線，才有利於方的反彈。當大幅拉回時，可以逢低開始佈局未來有股價低位階，具有補漲的空間或是明年有轉機題材的產業，都是投資人可以相對關注的股票。

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