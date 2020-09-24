陶文看台股｜台股低檔換手 順勢而為

《陶文看台股》：周四（09/24）【易卦、天象】趨勢操作策略

【坎為水卦】天要下雨，娘要嫁人，順對了勢才是重點。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，雖然擁有「歲德吉星」和「月德吉星」的併臨，不過由於日值「往亡日」的緣故，這一天依舊諸事不宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

巳時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

午時：開門〜東南方，休門〜正南方，生門〜西南方。

天星圖日辰吉凶：

雖然水星和火星從不同角度，釋放不同的合相磁場，不過由於日月處於刑剋狀態，重要吉事的確還是以另擇他日為宜。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星處於悠閒狀態，對於投資求財而言，這是一種不受干擾的現象。

不過由於太陽的磁場不佳，再加上水星也處於刑剋狀態，對於市場氣氛而言，這恐怕還是個需要謹慎以對的日辰。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日大盤宜紅盤開出，早盤的亮麗只支撐了15分鐘，整體盤勢急轉直下在盤下震盪後，終場以小跌61點作收。

回顧【地澤臨卦】的卦象訊息～「………再就卦象中的多空部位觀察，發覺雖然多方後繼力道頗優，代表市場出現了喜悅與交易活絡的訊息，不過還是要留意的是，由於空方氣勢較盛，再加上還是有動作頻頻的現象，因此反彈站在營造短線財利的賣方，將會是值得參考的短線策略………」果然如此。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【坎為水卦】是這一天（09/24四）台股投資求財卦象。

這一卦說的是低落和危險，同時也訴說著困難的意境，不過對於事務的執行而言，而存在著學習解決困難，化危機為轉機的意含。

對於投資求財而言，也容易出現此種低落的現象。

還是以卦象中的多空架構角度觀察比較實際，發覺空方主事的現象明顯，再加上卦象中的避險賣壓容易出籠，因此十分期望這一天的盤勢還撐得住。

即便如此，卦象中還是出現了低檔換手的訊息。

有人說，最近股票市場不好操作，有人卻喜孜孜的，原因有很多，重點在於是否順了勢。

就卦象占卜的「另類觀點」看來，這個時候下跌才是最好的利多。

吉利方位：正北方、正西方。

吉利顏色：藍色、白色。

吉利數字：1、7、0、9。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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