范振鴻｜淺談獲利虧損比概念

文/華冠投顧分析師范振鴻

分析師范振鴻本身讀了不下50本相關的投資書籍，其中有些已經財富自由的作者會提到個人操作的勝率，讓他非常感到意外，很多操盤人的勝率竟然只有五成多一點，德國股神科斯托藍尼也曾說『成功的投機者在100次投機中，成功51次，失敗49次，他就靠這差數維生』這個勝率可能讓很多散戶覺得意外。

先說一個故事，筆者曾經有一個朋友，操作勝率達到九成以上，但是他最後還是從市場裡畢業了，為甚麼? 買進後順利上漲當然就不用說了，開心等到停利條件收工走人，但是破了停損點會凹單，彈回來解套或小賠才出，也剛好當時處在大多頭，且他選的股票也有一定的基本面，所以解套通常不用等太久，因此他對帳單攤開，滿滿都是賺錢的操作。但是好景不長，一個大回檔，盤勢轉空跌不停，因為高勝率的過度自信與預期心理，再加上融資與凹單的操作模式，一次的大賠讓他吐光獲利跟本金。

所以，高勝率未必好，重點是獲利虧損比的概念，簡單的數學問題：假設你的平均虧損是10%，你的平均獲利是10%，幾%的勝率損益兩平？答案是50%，只要五成的勝率你可以長期確保不賺不賠，但是不賺不賠的操作誰要啊，所以我們再調整一下。

假設你的平均虧損是10%，你的平均獲利是20%，幾%的勝率損益兩平？答案是33.33%，所以這時候你勝率有個五成，長期獲利虧損比在2:1的狀態下，基本上長期下來就能穩健獲利。

實際上該怎麼做？

這邊就給大家一個『進場前』的建議，在進場前首先衡量這筆交易有機會賺多少，通常低標會設在15~20%，如果有達到這個低標，接著會去衡量『這筆交易，我可能會賠多少』，如果虧損幅度在7~10%以內，那這就是一個潛在可交易的標的，但是如果遇到預估獲利幅度OK，但是虧損風險在10%以上，筆者通常會果斷放棄去尋找其他標的。以上是獲利虧損比跟勝率之間的觀念分享。

※本資料由 華冠投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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