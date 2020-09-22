陶文看台股｜台股有短線獲利的機會

《陶文看台股》：周三（09/23）【易卦、天象】趨勢操作策略

【地澤臨卦】喜悅的卦象，短線獲利的象徵。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，「三合吉星」職事的今天，諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

巳時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

午時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

天星圖日辰吉凶：

海王星釋放刑剋磁場的今天，謹慎是事務執行的必須。

不過幸運的是，由於金星釋放出吉利的合相磁場，這是個吉利的日辰。

環抱喜悅，獲得喜悅。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星磁場出現朝陽式的變化，對於投資求財而言，這是一種吉利的象徵，代表的自然是有利可圖。

如此看來，昨日的低接，今天應該會是喜悅的一天。

不過還是要提醒的是，由於海王星的刑剋，選股運作還是不宜掉以輕心，以及留意隨時容易出現的變數。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日大盤開低走低，指數一路下走，終場收跌149點，呈現價跌量縮的格局。

回顧【水澤節卦】的卦象訊息～「從卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然主事的多方氣勢並不理想，而卦象中的市場追價意願不高，再加上多方後繼力道也十分有限，不過卻出現了逢低承接的訊息。」

一天漲，一天跌，雖然這樣的盤最容易賺到錢，不過心臟如果不夠大，還真的不容易承受。而卦象占卜與天星脈絡觀察的「另類觀點」，在這個時候就派上了用場，對於就線論線的投資人而言，這就是叫做「如虎添翼」。

人生都在學習，終生學習，多一項工具，就多一分能力和贏得本事。你說是嗎？

今日【股市黃曆】另類觀點：

【地澤臨卦】是這一天（09/23三）台股投資求財卦象。

這一卦說的是亦步亦趨，象徵生命力的凝聚，這是個好卦。對於事務的執行而言，代表好消息有逐步提昇的味道。

對於投資求財而言，也是如此，占得此卦的大盤將會是充滿喜悅的，就像金星的磁場一般。

從卦象中的多空架構角度觀察，發覺主事的元素是獲利的賣方，不過無須過度解讀的是，這裡的賣方不會是「賣壓」的意思，而是有機會順勢調節獲利，而這也是今天的趨吉避凶主要課題。

再就卦象中的多空部位觀察，發覺雖然多方後繼力道頗優，代表市場出現了喜悅與交易活絡的訊息，不過還是要留意的是，由於空方氣勢較盛，再加上還是有動作頻頻的現象，因此反彈站在營造短線財利的賣方，將會是值得參考的短線策略。

吉利方位：正西方、西南方。

吉利顏色：白色、黃色。

吉利數字：2、8、6、7。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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