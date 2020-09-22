林建發｜弱勢的美股會拖累強勢的台股？

撰文/啟發投顧分析師林建發

美股昨天道瓊繼續大跌繼續破底，那斯達克也是繼續跌繼續破底，不管是道瓊還是那斯達克都還處於大跌後的谷底位置，特別是那斯達克還是比較麻煩的，因為它的下跌會給空頭有很大的想像空間，超級無敵強的那斯達克漲到外太空那已經是過去的事了，現在的事實是：出現大跌後指數已經跌到山腳下，所以美股不管是道瓊還是那斯達克已經明顯轉弱，空頭要一吐悶氣大殺特殺有了很好的機會，但因為市場是講實力的，要往哪邊走不是靠口水，多空的方向是要錢砸出來的。

原本非常強的台股昨天不強了，今天台指繼續開低後再殺一波然後就在相對低檔來回震盪，收盤還是大跌152點再收一根黑K棒，新的期約第四天多空形勢已經逆轉，連續2天大跌助長了空頭的氣焰，目前指數就是在相對低的位置，連續4根的黑K棒加上超大幅度的逆價差，充分顯示市場對後市的看法並不樂觀，但已經連續6個月的期約，多頭就是一路軋空頭，新的期約多頭還能不能這麼強？目前的情況是已經跌深的多頭能不能再一展往日雄風，明天會是多頭最後的機會。

大盤見到歷史新高點13,031點後留下1根爆量長黑K，之後再一根恐慌暴跌的爆量長黑，連續出現2根超過3,400億元歷史天量的超大量長黑，再加上美股這一波的大跌拉回，市場看空的人真的變多了而且多很多，偏偏逆勢的台股跌破了很多人的眼鏡直接往上衝，只是份量最重的多頭指標台積電除息走勢嚴重失靈，連帶的台股也是明顯走弱了，但畢竟市場的走勢很單純，就是拿錢砸出來的，不是口水看空市場的人很多指數就會跌，多頭也不用自己嚇自己，橫盤整理的格局還沒有結束，除非出量才會決定要往哪邊走。

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