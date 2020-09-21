外資倒貨6千億會回補？3大關鍵操縱買盤

目前台股高檔震盪已逾一個半月，行情在13000點附近膠著。短期由於變數太多，從疫情未完對經濟產生的影響，到中美關係趨於緊張，再到美國11月的總統大選，導致市場一部份資金在觀望，外資普遍站在賣方，今年至9月中旬累計賣超逾6000億元。

這些買盤在局勢相對明朗後會逐步歸隊，只是著眼點已不會只是今年，眼光將會看得更遠；趁著美國大選前，尋找第4季到明年將有新題材的個股來提前卡位，觀察誰能獲得市場認同，進而將其納入持股才是重點。

什麼是獲得市場認同的訊號？是媒體頻頻報導、專家紛紛探討嗎？當然不是。市場認同的重點在於股價能獲得較多資金青睞。曾提過一檔股票會上漲的原因在於有資金買盤進場，買進的金額愈大，速度愈快，股價上漲的概率就愈高。

一檔股票能上漲是公司派、主力大戶、法人代操、中實戶以及散戶等各方市場參與者交易所產生的結果；而通常股價的行進方向會與公司派與主力大戶的最大利益呈現同向關係，所以要產生最大利益，就必須手上先前吸納的籌碼夠多，然後股價推升至一個「整理近尾聲」的位置，如此一旦出現利多點火，後續才容易引動資金買盤，把股價進一步向上拉抬。

哪一個族群引動的資金買盤多，就等於那一個族群獲得較多的市場認同！先理解股價漲跌由資金流向來決定，資金流向哪裡，股價就會表現到哪裡的邏輯，選股才能會變得簡單；而資金流向的線索在於股價的相對強弱之間，誰能相對強勢？誰能創高？誰能領先表態？這些都是線索的跡象。

展望第4季，由於國際變數不少，與國內施政方向有關的產業仍是焦點，特別是綠能與生技兩大產業。隨著政府推動能源轉型、訂定再生能源發展目標，綠能產業成為中長期主流明確，後續隨著各大企業對綠電的重視程度提升，發展前景看好，指標股茂迪、元晶、安集、華城、中興電等要觀察。

生技方面，IPO風潮將再現，下半年10家申請上櫃中，生技族群就有5家公司，若再加上規劃申請的普生和敏成，後續可望形成話題，後續資金是否持續流入要觀察，特別是新藥研發股，由於股價築底多時，要列入追蹤。

（本文作者為中華財經台分析師蔡正華）

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（中時新聞網 吳美觀）

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