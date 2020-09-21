陶文看台股｜調節後 台股佈局 步步為營

《陶文看台股》：周二（09/22）【易卦、天象】趨勢操作策略

【水澤節卦】調節後，步步為營。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，21：32交中氣「秋分」，這一天的白天和夜晚一樣長，代表接下來的日子裡，夜晚會愈來愈長，秋天到了，冬天就不遠了。（希望股票市場不是這樣）

這一天由於日犯「月煞」，重要吉事避之為宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

巳時：開門〜東南方，休門〜正南方，生門〜西南方。

午時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

天星圖日辰吉凶：

太陽合相進入尾聲，水星合相進入尾聲。幸運的是，金星與天王星的刑剋也進入了尾聲。

這的確是個需要謹慎行事的日辰。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星雖然逐步脫離天王星的刑剋區，不過水星的合相也離開了。

太陽與土星的合相雖然緊密，不過水星卻也進入了另一個刑剋區，對於投資求財而言，這是個需要提防政策之變的天星現象。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日大盤開小黑隨即反彈，高點一度來到12952點，不過隨即風雲變色，盤勢急轉直下，最後以下跌80點作收。

想請問投資人依照卦象建議順勢革除手中持股了嗎？

今日【股市黃曆】另類觀點：

【水澤節卦】是這一天（09/22二）台股投資求財卦象。

這一卦說的是節度，也在說步步為營。對於投資求財而言，也是如此。

從卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然主事的多方氣勢並不理想，而卦象中的市場追價意願不高，再加上多方後繼力道也十分有限，不過卻出現了逢低承接的訊息。

昨日已然逢高調節，今天的心情就比較輕鬆，反之這依舊是個需要執行規避短線風險卦象，那就是還是有必要尋找調節基點。

吉利方位：正北方、正西方。

吉利顏色：藍色、白色。

吉利數字：3、4、7、1。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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