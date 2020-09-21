陶文看台股｜震盪換手 順勢而為

《陶文看台股》：周一（09/21）【易卦、天象】趨勢操作策略

【澤火革卦】震盪換手，順勢而為。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，正值「月破日」的今天，諸事不宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

巳時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

午時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

天星圖日辰吉凶：

金星釋放刑剋磁場的今天，重要吉事還是避之為宜。

不過幸運的是，木星和海王星釋放吉利的合相磁場，對於既定的事務而言，還是可依照計畫行事。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星磁場十分不理想，也沒有見到舒緩磁場，對於投資求財而言，這是個需要謹慎以對的天星現象。

水星、土星和火星形成了「三刑會沖」天象，這一天的交易氣氛恐怕需要多一些關注。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

上週五大盤雖然以震盪小黑開出，而且早盤也出現弱勢型態的震盪，不過盤中還是出現上揚態勢，於是【火地晉卦】的順勢調節機會出現了，執行了就不怕尾盤的那一記下殺。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【澤火革卦】是這一天（09/21一）台股投資求財卦象。

這一卦說的是革除、變革、改革………，對於事務的執行而言，代表的就是改變策略。

對於投資求財而言，雖然也是如此，不過動作卻無須太大。

調節持股的確是【澤火革卦】的主軸訊息，不過機會恐怕不容易遇見。

就卦象中的多空架構角度觀察，發覺這是個空方主事的盤勢，幸運的是，空方氣勢並不強大，而且還受到了管控，因此震盪雖然難免，不過情緒起伏無須隨之飄盪。

順勢調節持股，納財獲利，積極換手，將會是今日值得參考的趨吉避凶。

吉利方位：正西方、西北方。

吉利顏色：白色、黃色。

吉利數字：5、0、6、7。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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