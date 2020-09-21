陶文看台股｜09/21至09/25一週股市黃曆

《陶文看台股》：（09/21至09/25一週）【易卦、天象】趨勢操作策略

【地火明夷】反彈調節為先，策略不變。

上週周線指數雖然以上漲199點作收，周線連兩紅，不過仔細觀察日線表現就不難發覺這是個詭異一週，【坤為地卦】的「叫好不叫座，反彈調節為先」卦象註解獲得了應証。上週三（9/16）大盤跳空開高，指數以大漲131點作收，量能也稍有增溫，市場無不興奮以對，然而第二天馬上風雲變色，大盤跳空開低走低收跌104點。仔細回味【坤為地】的卦象訊息，順勢調節納財的人都是聰慧的贏家。對於後續盤勢市場顯得較為保守，且讓我們用易卦占卜的「另類觀察」解讀之。

時序進入9月倒數第二周。節氣進入「白露」天氣逐漸轉涼，早晚溫差拉大，近日的股票市場似乎也是如此，震盪幅度也增加了。不過儘管如此，也無須擔憂大跌的問題，只因為目前的時序還在【坤為地】年卦的支撐力道頗盛的時段，這個時候需要的買股不買市的低接。

【雷水解】是9月台股投資求財卦象。這是個以「解放」為主軸思維的卦象，對於事務的執行而言，代表的是「沒有規則，是最好的規則」。投資求財也是如此，整個9月日線的呈現就是如此，震盪幅度大，變數也極大。不過對於投資老手而言，這才是有機會營造財利的盤勢，急漲調節，急跌承接，機會財利輕鬆入手。而有意思的是，卦象中的氣數分佈也是如此。

【地火明夷】是本周台股投資求財卦象。嚴格說起來，這不會是個好卦，只因為光明受到傷害，對於事務的執行而言，停下來也不是，繼續積極進行也不是。對於投資求財而言，雖然也是如此，不過從卦象中的多空架構角度觀察，發覺這依舊是個短線有利可圖的卦象。雖然卦象中的多方氣勢並不理想，不過由於拉抬指數的能量明顯，財利仍舊可期。只不過需要提醒的是，本周營造財利的策略還是在於短線逢高調節為先。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

◎轉貼文章，請註明出處和作者。感謝！

陶文未來學研究發展中心（https://futurology.com.tw/topic/理財運勢 ）

用最精準實用的易經論股營造財富，用最簡單快速的風水布局扭轉乾坤！

陶文老師最新著作：2020鼠年開運賺大錢

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!