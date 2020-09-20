存300萬想進場又怕 專家：這檔有機會4位數

近期台股指數在「萬三」關前震盪，不少投資人想進場又怕追高，但空手又眼看大盤隨時可能衝破前高13031點。有網友表示，工作多年存了300萬，菜逼八的他在台股13000點該如何投資？專家表示，新手投資人首重風險，台積電風險最低且長期具有競爭優勢，建議定期定額分批買滿，若把眼光放遠，要看到千元的台積電並非不可能。

批踢踢股版有網友發文表示，工作多年存了300萬，對股票都是心存敬畏，但也很想嘗試，目前銀行利息低到爆，本想台股破8000點分批入場，結果一路反彈，菜逼八的他就空手到現在，目前在13000點行情附近，該如何踏出投資第一步？

摩爾投顧分析師鐘崑禎認為，對完全沒有投資經驗的新手來講，首重考量的一定是風險，而上千檔台股中，論風險最低且長期具有競爭優勢的個股非台積電莫屬，很多人嫌台積電400多元股價，卻只有2~3%的殖利率，認為不是一個值得長期投資的標的，但卻忽略了「台積電是一間成長快速的公司」，且目前還不是成長停滯期，而是持續在擴張，如果把眼光放遠，要看到千元的台積電並不是不可能，就像是10年前沒人料到大立光的股價會到5000元以上。

他強調，台積電最大的優勢不在於穩定的配息，而是未來可能的高度資本利得，因此相較於高殖利率的傳產、金融等，反而會建議投資新手，將資金分批投入台積電，而一般投資人較難評估股價未來走勢，可以採定期定額分批買滿的方式，最重要的是「不要在意台積電的股價貴，買台積電看的本來就不是短線價差」。

中華財經台分析師林鈺凱則建議，先為自己定位能接受的操作模式與操作週期，任何一種方式都可以，接著就是朝向這方面去發展。

他表示，若是偏好逢低存股、危機入市型的投資者，就繼續等下去吧！或許真有那麼一天，8000點會來；若偏好追求短線價差，何須等待8000點，行情好，衝就對了；即便是穩健投資者，都可躬逢其盛這無限QE行情的威力，其實，只要妥善控制好風險，不論10000點還是13000點，都可以當作投資的起點。

※免責聲明：本文為分析師觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時新聞網 吳美觀)

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