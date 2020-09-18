李秀利｜多空雜陳，量縮區間震盪

盤勢觀察：

台股18日指數延續9月高檔區間震盪的整理格局，終場富時指數調整造成大盤帶量下壓，最後一盤爆出447億元，壓低23點，收盤僅以小漲2.88點作收，扣除尾盤爆量則當日僅略高於1,561億元、為近期低量，櫃買指數尾盤則帶量收高，加權指數與櫃買指數周K線都收紅K，惟留意加權指數本周一度嘗試衝高，仍未能突破13,031點且周量持續下滑，周K漲升的偏多慣性尚未破壞，橫盤整理期間拉長，7月28日的穿頭黑與8月20日的破低黑之上下限，仍為區間的高檔壓力與低檔支撐。

總體經濟與產業趨勢：

美股輪流衝高，惟道瓊指數仍未突破疫情前高點29,568點，尖牙股為盤面焦點，經濟數據仍然多空紛雜，請領失業金人數雖優於預期，但仍居高不下，Fed一再提及貨幣政策的侷限性，需要進一步的財政政策支持，預料在美國大選前，影響經濟復甦的因子仍在疫情與疫苗進展、財政與貨幣政策以及美中科技戰。

9月上旬電子成交比重一度萎縮，但在半導體聯姻題材帶動IC設計相關族群，電子比重再度增溫，9月15日蘋果5G iPhone雖未亮相，新iPad Air運用5奈米製程的亮點，將延續蘋概股至10月的5G新機發表。除科技新品的焦點外，巴菲特參與科技股IPO當日大漲110％、與台股餐飲IPO及汽車新股抽籤均為財經熱門話題。

台股維持在12,517點季線之上，但法人累積買賣超並非積極偏多，主要是有壽險加碼，即使外資賣超、投信規模未增長，而台股在高檔震盪之際仍有追價買盤。現階段台股維持相對強勢，主要是受惠資金行情，影響盤勢的主要關鍵顯然籌碼面排在基本面與技術面前，依技術面作為選股者，近期常可見留上影線避雷針個股，經過量縮整理，仍能再度轉強，換手成功的關鍵也突顯籌碼面的重要性，惟籌碼變化在季底時須格外留意法人動向。

10月進入美科技股財報揭露之前，尖牙股與費城半導體指標股難免波動較大，除追蹤財報預期外，蘋果新機發表、預購及上市均是10月焦點，季底前可留意蘋概相關籌碼。台股在高檔震盪若有突破仍須檢視是否帶量，未能帶量仍不排除假突破，除追蹤蘋概等指標股籌碼外，權值電子與美股的連動，優先鎖定道瓊季線支撐，11月3日美總統大選前，台股高檔操作須更加謹慎。

投資策略：

從日K線的量價型態來看，加權指數陷入窄幅的區間量縮整理格局，7月28日高點13,031點歷經四度挑戰均未能克服，即使9月16日在美科技股大漲激勵下，開盤跳空向上只攻至13,021點，仍未能帶量突破創指數新高，但當日多頭攻勢未衰仍留下收盤新高，儘管隔日黑K將缺口封閉，短線仍力守月線12,738點支撐，若月線失守則應留意9月9日K下影線之低點12,480點支撐。

季底尾聲倒數之際，短多仍有積極作為，嘗試衝高，顯示季底法人作帳行情仍值得期待，盤面結構仍維持輪動，電子在上、下游輪動，傳產亦在航運、生技、小塑化、綠電、營建資產等族群輪動，由於族群分散，建議追高宜慎。

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