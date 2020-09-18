賴昇楷｜多頭伏筆「10月驚奇」留意車用、蘋概、IC設計股

文/華冠投顧分析師賴昇楷

上周五(9/11)預告「下周多頭有好戲，電子雄風將再起」，本周果如預期由電子股領軍上攻，大盤一度拉升至13,021點逼近歷史高點，即便下半周遇到美股回檔、台積電貼息、富時指數季度調整拖累，大盤周線仍收漲199點，櫃買指數同步收漲2.89%。

本周多頭拉抬過程略嫌美中不足之處，就是大盤成交量沒有一天達到月均量規模，量能不濟自然無法支持類股齊揚，因此多數族群都以進三退一二的步調行進，輪動節奏也比較快。

話說回來，大盤攻到高檔區缺量雖是瑕疵，不過換個角度來看並非全然是壞事，首先便可排除掉“拉台積電、出中小股”之嫌疑，畢竟出貨也要有量才能成立；其次缺量還能拉抬代表現階段台股籌碼安定性不差，甚至可以大膽假設法人和大戶或多或少已經產生某種程度的「惜售效應」。

由於美國總統大選即將在11月3日舉行，市場盛傳的「10月驚奇」包括成功研發出新冠肺炎疫苗、美國國會通過第二輪紓困金法案等，隨便一項都是重大利多，因此股票市場漸漸出現「惜售效應」屬於情理之中，這點相當有利多頭接下來的控盤。

總結來說，目前台股多頭控盤穩健，量能不足但瑕不掩瑜，在未見爆量黑K等任何風險訊號之前，千萬別因指數位在高檔就擅設高點。

周一(9/14)多頭發動攻勢時，IC設計是本周最先竄出的族群，內部至今仍保持輪動表現節奏。受惠於居家辦公、遠距教學帶動PC、NB、平板需求強勁，下周可關注相關受惠IC設計廠偉詮電、創惟、天鈺、聯陽、義隆等。

蘋果9月、10月將陸續發表新品，包括智慧手表、平板電腦、首款5G手機iPhone 12等，蘋概族群可留意精材、宣德、臻鼎-KY、台表科、穩懋等。

下半年汽車產業逐漸谷底翻揚，零組件廠營運已有否極泰來之象，優先關注為升、智伸科、美琪瑪等。

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