郭憲政｜以趨勢轉折與時間波看美股、台股後市

文/啟發投顧分析師郭憲政

先就道瓊指數與加權指數的趨勢轉折研判

道瓊指數：以月線來看，9月道瓊指數趨勢轉折為扣高，10月與11月也是扣高。

扣高代表的意義是正乖離過大，指數將是易跌難漲的格局。 加權指數：以月線來看，9月加權指數趨勢轉折為扣高，10月與11月也是扣高。

扣高代表的意義是正乖離過大，指數將是易跌難漲的格局。

再考量時間波

道瓊指數：以月線來看，自3月波段低點(18,213)起算到9月(第7個月)見高(29,199)，下個月(10月)為費氏8轉折月。波段高點29,199點在9月3日出現時，爆大量。 加權指數：以月線來看，自3月波段低點(8,523)起算到7月(第5個月)見高(13,031點)，下個月(10月)亦為費氏8轉折月。波段高點13,031點在7月28日出現時，也爆大量。

再來觀察加權指數的融資餘額

2020年1月3日加權指數高點12,097點，當時融資餘額1,446億元；3月19日加權指數低點8,523點，當時融資餘額928億元；以融資餘額計算切割率，自低點(928億元)反彈0.618位置1,248億元，9月9日(加權指數12,608點)融資餘額已來到1,571億元，已進入強烈空抵警戒區，意味大盤已有過熱的現象。

再來比較增幅，加權指數自8,523點上漲到(9月9日)12,608點，漲幅47.9%，融資餘額則自928億元增加到1,571億元，增幅達69.2%，融資餘額增幅(69.2%)遠大於加權指數的漲幅(47.9%)，同樣意味大盤已經過熱，亦暗示做手誘多成功，投資人宜小心回馬槍的出現。加權指數在高檔盤整一個月期間，諸多大型看盤電子權值不僅早就見高、領跌，且跌幅頗重，上述種種跡象均提醒投資人宜逢高適度減碼多單，小心為上。

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